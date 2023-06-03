Закрытое укрытие в Киеве. Охранника поликлиники взяли под стражу без права на залог

Голосеевский суд Киева избрал меры пресечения подозреваемым по делу о закрытом укрытии в поликлинике, возле которой в ночь на 1 июня погибли три человека. Об этом сообщает "Общественное".

Охранника медучреждения Вадима Мошкина отправили под стражу на два месяца без права внесения залога. Он признал свою вину и рассказал, что когда прозвучал сигнал воздушной тревоги, пошел открывать дверь поликлиники, чтобы впустить людей, но не успел.

Руководителя поликлиники Олега Шугалевича, подозреваемого в служебной халатности и оставлении в опасности, отправили под круглосуточный домашний арест. Такие же меры предосторожности избрали и для заместителя директора медучреждения по технической части Василия Десика и замглавы Деснянской районной администрации Ирины Алексеенко.

Укрытия Деснянского района: трагедия 1 июня

Дело, по которому подозревают этих лиц, касается гибели трех человек во время очередной ракетной атаки со стороны РФ в ночь на 1 июня. Две женщины и девятилетняя девочка при воздушной тревоге не смогли попасть в укрытие в поликлинике в Деснянском районе, поскольку оно было закрыто.

Правоохранители начали уголовное производство из-за закрытого убежища – подозрения объявили первому заместителю Деснянской РГА, директору медучреждения и его заместителю, а также охраннику.

В то же время гибель людей возле укрытия стала предметом обсуждений в соцсетях и политикуме.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что правоохранители должны привлекать местные власти к ответственности в случаях, когда не обеспечивается круглосуточная доступность убежищ. При этом он сказал, что за закрытое укрытие "ответят все", отдельно добавив, что "может быть нокаут". Вероятно, глава государства намекнул на мэра Киева Виталия Кличко, который до получения действующей должности был чемпионом мира по боксу.

Кличко ответил на эти слова, сказав, что городские власти в 2022 и 2023 годах выделили на обустройство укрытий 1,2 млрд гривен, а за само их обустройство отвечают главы районов, которых назначает президент.

В свою очередь правоохранители 2 июня сообщили о начале расследования фактов хищений бюджетных средств, выделенных на ремонт укрытий в столице.