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Правоохранители начали расследование хищения денег, выделенных на ремонт укрытий в Киеве
Следователи столичного Главного управления полиции вместе с оперативными сотрудниками УСР в Киеве Департамента стратегических расследований Нацполиции Украины совместно с прокуратурой начали расследование фактов неправомерных действий со стороны должностных лиц органов местного самоуправления, которые разворовали бюджетные деньги, выделенные на ремонт и укомплектование укрытий и сооружений гражданской защиты в Киеве.
Об этом 2 июня сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры.
В 2022-2023 годах из городского бюджета на обустройство укрытий выделили 1,2 млрд грн. Чиновники действовали в сговоре с подрядчиками. Следствие собрало доказательства, подтверждающие преступные действия и сговор заказчиков работ с победителями тендеров, направленные на растрату и завладение бюджетными средствами при реконструкции объектов укрытия.
В ходе проверки одного из укрытий в Святошинском районе зафиксировали факты невыполнения работ в полном объеме, неудовлетворительное их выполнение, использование некачественных легковоспламеняющихся, пожароопасных материалов с завышением их стоимости более чем на 1 млн грн. Следователи продолжают проверку укрытий, на вечер 2 июня осмотрели 15 объектов.Подписывайтесь на наш Telegram канал
По аналогичным фактам хищения бюджетных средств при ремонте объектов гражданской защиты осуществляется досудебное расследование по уголовным производствам органами досудебного расследования Деснянского, Подольского, Голосеевского и Соломенского районов Киева.
Масштабные проверки укрытий в Киеве: что происходит
После 15 месяцев полномасштабной войны правоохранители и прокуратура обратили внимание на проблему с укрытием в столице из-за трагического случая. В результате атаки на Киев в ночь на 1 июня три человека погибли — они не могли попасть в укрытие, ведь оно было закрыто.
Кроме должностных лиц, отвечающих за работу укрытий, у прокуроров возникли вопросы к охраннику: по информации свидетелей, он отказался предоставить ключи от укрытия, когда мужчина погибшей женщины просил открыть убежище.
2 июня четырем лицам, задержанным в рамках расследования трагических последствий из-за недопуска граждан к укрытию, сообщено о подозрении. Первому заместителю Деснянской РГА, директору медучреждения и его заместителю инкриминировано ч. 2 ст. 367 УК Украины - служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия, охраннику - ч. 3 ст. 135 УК Украины – оставление в опасности, повлекшее смерть. Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.
Президент Владимир Зеленский заявлял, что правоохранители должны привлекать местные власти к ответственности в случаях, когда не обеспечивается круглосуточная доступность укрытий. Он также намекнул, что среди ответственных за это может быть мэр Киева Виталий Кличко. Тот в свою очередь напомнил гаранту, что за обустройство укрытий отвечают главы районов, назначаемых президентом.