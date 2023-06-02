Правоохранители начали расследование хищения денег, выделенных на ремонт укрытий в Киеве

Следователи столичного Главного управления полиции вместе с оперативными сотрудниками УСР в Киеве Департамента стратегических расследований Нацполиции Украины совместно с прокуратурой начали расследование фактов неправомерных действий со стороны должностных лиц органов местного самоуправления, которые разворовали бюджетные деньги, выделенные на ремонт и укомплектование укрытий и сооружений гражданской защиты в Киеве.

Об этом 2 июня сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

В 2022-2023 годах из городского бюджета на обустройство укрытий выделили 1,2 млрд грн. Чиновники действовали в сговоре с подрядчиками. Следствие собрало доказательства, подтверждающие преступные действия и сговор заказчиков работ с победителями тендеров, направленные на растрату и завладение бюджетными средствами при реконструкции объектов укрытия.

В ходе проверки одного из укрытий в Святошинском районе зафиксировали факты невыполнения работ в полном объеме, неудовлетворительное их выполнение, использование некачественных легковоспламеняющихся, пожароопасных материалов с завышением их стоимости более чем на 1 млн грн. Следователи продолжают проверку укрытий, на вечер 2 июня осмотрели 15 объектов.

По аналогичным фактам хищения бюджетных средств при ремонте объектов гражданской защиты осуществляется досудебное расследование по уголовным производствам органами досудебного расследования Деснянского, Подольского, Голосеевского и Соломенского районов Киева.

Масштабные проверки укрытий в Киеве: что происходит

После 15 месяцев полномасштабной войны правоохранители и прокуратура обратили внимание на проблему с укрытием в столице из-за трагического случая. В результате атаки на Киев в ночь на 1 июня три человека погибли — они не могли попасть в укрытие, ведь оно было закрыто.

Кроме должностных лиц, отвечающих за работу укрытий, у прокуроров возникли вопросы к охраннику: по информации свидетелей, он отказался предоставить ключи от укрытия, когда мужчина погибшей женщины просил открыть убежище.

2 июня четырем лицам, задержанным в рамках расследования трагических последствий из-за недопуска граждан к укрытию, сообщено о подозрении. Первому заместителю Деснянской РГА, директору медучреждения и его заместителю инкриминировано ч. 2 ст. 367 УК Украины - служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия, охраннику - ч. 3 ст. 135 УК Украины – оставление в опасности, повлекшее смерть. Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

Президент Владимир Зеленский заявлял, что правоохранители должны привлекать местные власти к ответственности в случаях, когда не обеспечивается круглосуточная доступность укрытий. Он также намекнул, что среди ответственных за это может быть мэр Киева Виталий Кличко. Тот в свою очередь напомнил гаранту, что за обустройство укрытий отвечают главы районов, назначаемых президентом.