Кличко ответил на намеки Зеленского об ответственности за закрытое укрытие в Киеве

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что городские власти в 2022 и 2023 годах выделили на обустройство укрытий 1,2 миллиарда гривен, а за их обустройство отвечают главы районов, которых назначает президент.

"На сегодняшний день выполнение и использование средств - крайне неудовлетворительное. В конце июня подведем итоги использования средств на обустройство укрытий. И обращения к президенту на отстранение или увольнение могут быть и на других глав районов", - отметил он.

Кличко добавил, что глав районов столицы назначает президент по представлению правительства. В то же время он напомнил, что из 10 глав районов Киева 9 — представители от "Слуги народа", а руководитель Киевской городской военной администрации назначен Офисом президента.

Кроме того, городской голова отметил, что принятое решение о круглосуточном доступе к укрытиям обязательно к выполнению всем учреждениям и заведениям.

Открыты укрытия или нет будут контролировать все ответственные службы, а также к контролю доступа будет приобщена общественность. Патрульная полиция поможет проверять доступность укрытий во время воздушной тревоги в комендантский час.

"Также Киевсовет, на ближайшем внеочередном заседании, которое состоится 8 июня, обратится в парламент. Об установлении ответственности, в том числе, частных владельцев помещений укрытий - за недопуск людей и ненадлежащую работу укрытий", - добавил Кличко.

Напомним, в результате атаки на Киев в ночь на 1 июня три человека погибли — они не могли попасть в укрытие, ведь оно было закрыто. Кроме должностных лиц, отвечающих за работу укрытий, у прокуроров возникли вопросы к охраннику: по информации свидетелей, он отказался предоставить ключи от укрытия, когда мужчина погибшей женщины просил открыть убежище.

Полиция Киева начала уголовное производство из-за закрытого бомбоубежища во время воздушной тревоги в столице. В рамках расследования уже задержаны четыре человека: первый заместитель Деснянской райадминистрации Киева, директор медицинского учреждения и его заместитель, а также охранник.

Президент Владимир Зеленский заявлял, что правоохранители должны привлекать местные власти к ответственности в случаях, когда не обеспечивается круглосуточная доступность укрытий.

Также на пресс-конференции в Кишиневе в ответ на вопрос об ответственных за закрытые укрытия Зеленский намекнул, что среди ответственных за это может быть мэр Киева Виталий Кличко.