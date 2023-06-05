В Киеве в неудовлетворительном состоянии находятся 37% укрытий: статистика по районам

По результатам проверок на понедельник, 5 июня, установлено, что лучший доступ к укрытиям в Киеве обеспечен в Деснянском и Соломенском районах. Удовлетворительное состояние таких объектов зафиксировано в Днепровском и Оболонском районах.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Он представил результаты проверки более 1600 укрытий комиссией в составе ГСЧС, полиции, представителей райгосадминистраций и служб города во всех районах Киева по состоянию на 5 июня.

Согласно приведенным данным, в настоящее время 590 укрытий (37%) находятся в неудовлетворительном состоянии.

90% укрытий имеют беспрепятственный доступ, а 63% (1005 укрытий) находятся в удовлетворительном состоянии.

Согласно результатам обследований, лучший доступ к защитным сооружениям обеспечен в Деснянском (100%) и Соломенском (99%) районах, а самый плохой – в Печерском (79%) и Шевченковском (73%).

Кличко напомнил, что город в прошлом и в этом году выделил районам в общей сложности 1,2 млрд грн на обустройство укрытий.

Мэр Киева заметил, что проверка укрытий продолжается.

Кличко также обратил внимание на то, что по результатам проверки глав районов с наихудшими показателями будут дальнейшие обращения к президенту относительно кадровых решений.

Напомним, Кабинет министров Украины принял протокольное решение о проверке работы всех укрытий в Украине после того, как в ночь на 1 июня три человека погибли возле поликлиники в Деснянском районе Киева – при воздушной тревоге они не смогли попасть в укрытие в медучреждении, поскольку оно было закрыто.

Утром 3 июня министр внутренних дел Игорь Клименко сообщал, что всего в Украине проверили уже 4 800 укрытий. Из них закрытыми оказались 252 объекта гражданской защиты, непригодными к использованию – 893.