В Україні перевірили близько 4,8 тис укриттів: скільки виявилися непридатними

Правоохоронці проводять рейди по всій країні з перевірки укриттів. Станом на 3 червня перевірили 4800 бомбосховищ по всій країні.

Про це в Facebook повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

Він відзвітував, що з 4,8 тисяч укриттів зачиненими виявилися 252 об’єкти цивільного захисту, непридатними до використання — 893.

"Усі порушення зафіксовані. Складені акти передані відповідальним органам для усунення недоліків. Ревізії тривають", — підкреслив Клименко.

Зауважимо, що разом з поліцією до перевірок залучені понад 5300 рятувальників та представників місцевих органів.

Нагадаємо, що через загибель в Києві у ніч на 1 червня трьох людей через те, що вони не могли потрапити до укриття, адже воно було закрите, в Україні проводять масові перевірки всіх укриттів. Почали з Києва.

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження через закрите сховище – підозри оголосили першій заступниці Деснянської РДА, директору медзакладу та його заступнику, а також охоронцю.

На події відреагував президент Володимир Зеленський, питання було винесено на засідання Ставки верховного головнокоманувача з відповідними дорученнями поліції.