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В Україні перевірили близько 4,8 тис укриттів: скільки виявилися непридатними
Правоохоронці проводять рейди по всій країні з перевірки укриттів. Станом на 3 червня перевірили 4800 бомбосховищ по всій країні.
Про це в Facebook повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.
Він відзвітував, що з 4,8 тисяч укриттів зачиненими виявилися 252 об’єкти цивільного захисту, непридатними до використання — 893.
"Усі порушення зафіксовані. Складені акти передані відповідальним органам для усунення недоліків. Ревізії тривають", — підкреслив Клименко.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Зауважимо, що разом з поліцією до перевірок залучені понад 5300 рятувальників та представників місцевих органів.
Нагадаємо, що через загибель в Києві у ніч на 1 червня трьох людей через те, що вони не могли потрапити до укриття, адже воно було закрите, в Україні проводять масові перевірки всіх укриттів. Почали з Києва.
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