В Украине проверили около 4,8 тыс укрытий: сколько оказались непригодными

Правоохранители проводят рейды по всей стране по проверке укрытий. По состоянию на 3 июня проверили 4800 бомбоубежищ по всей стране.

Об этом в Facebook сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко.

Он отчитался, что из 4,8 тысячи укрытий закрытыми оказались 252 объекта гражданской защиты, непригодными к использованию — 893.

"Все нарушения зафиксированы. Составленные акты переданы ответственным органам для устранения недостатков. Ревизии продолжаются", - подчеркнул Клименко.

Отметим, что вместе с полицией к проверкам привлечены более 5300 спасателей и представителей местных органов.

Напомним, что из-за гибели в Киеве в ночь на 1 июня троих человек из-за того, что они не могли попасть в укрытие, ведь оно было закрыто, в Украине проводят массовые проверки всех укрытий. Начали с Киева.

Правоохранители начали уголовное производство из-за закрытого убежища – подозрения объявили первому заместителю Деснянской РГА, директору медучреждения и его заместителю, а также охраннику.

На события отреагировал президент Владимир Зеленский, вопрос был вынесен на заседание Ставки верховного главнокомандующего с соответствующими поручениями полиции.