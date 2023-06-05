У Києві у незадовільному стані перебувають 37% укриттів: статистика по районам

За результатами перевірок на понеділок, 5 червня, встановлено, що найкращий доступ до укриттів у Києві забезпечено в Деснянському та Солом’янському районах. Задовільний стан таких об’єктів зафіксовано в Дніпровському та Оболонському районах.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Він представив результати перевірки понад 1600 укриттів комісією в складі ДСНС, поліції, представників райдержадміністрацій та служб міста в усіх районах Києва станом на ранок 5 червня.

Згідно з наведеними даними, наразі 590 укриттів (37%) перебувають в незадовільному стані.

90% укриттів мають безперешкодний доступ, а 63% (1005 укриттів) перебувають у задовільному стані.

Згідно з результатами обстежень найкращий доступ до захисних споруд забезпечено в Деснянському (100%) та Солом’янському (99%) районах, а найгірший – у Печерському (79%) та Шевченківському (73%).

Кличко нагадав, що місто минулого та цього року виділило районам загалом 1,2 млрд грн на облаштування укриттів.

Мер Києва зауважив, що перевірка укриттів триває.

Кличко також звернув увагу на те, що за результатами перевірки щодо глав районів з найгіршими показниками будуть подальші звернення до президента щодо кадрових рішень.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України ухвалив протокольне рішення про перевірку роботи всіх укриттів в Україні після того, як у ніч на 1 червня троє людей загинули біля поліклініки в Деснянському районі Києва – при повітряній тривозі вони не змогли потрапити до сховища в медзакладі, оскільки там було закрито.

Вранці 3 червня міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомляв, що загалом в Україні перевірили вже 4 800 укриттів. Із них зачиненими виявилися 252 об’єкти цивільного захисту, непридатними до використання – 893.