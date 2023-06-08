В Києві приватні приміщення-укриття будуть вилучати у власників у двох випадках, — Кличко

Київрада під час засідання 8 червня має ухвалити комплексний проект рішення, який стосується укриттів. Якщо таке приміщення перебуває у приватній власності, то його будуть вилучати, якщо господар порушує правила військового часу щодо роботи укриттів.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Приміщення вилучатимуть у двох випадках:

в разі неналежного їх утримання;

недопуску людей під час повітряної тривоги.

Київрада також ухвалить рішення про звернення до уряду і парламенту щодо законодавчого запровадження кримінальної відповідальності за недопуск людей до укриттів.

За його словами, в Києві склалася проблемна ситуація в питанні відповідальності представників влади за роботу укриттів. Протягом 2022-23 років у Києві провели понад 9 тисяч перевірок сховищ. Тоді за результатами проведеної роботи районним адміністраціям надавали доручення щодо оперативного усунення недоліків та про належний контроль за станом укриттів.

Після цього, за словами Кличка, голови РДА звітували про виконання цих доручень, і надавали заявки на фінансування ремонтних робіт. В свою чергу Київрада виділяла кошти. Загалом за 2022-2023 роки місто виділило районам, як відповідальним розпорядникам коштів, понад 1,2 млрд грн на ремонтні роботи в спорудах цивільного захисту.

Нагадаємо, внаслідок атаки на Київ в ніч на 1 червня троє людей загинули — вони не могли потрапити до укриття, адже воно було закрите. Поліція Києва розпочала кримінальне провадження.

Президент Володимир Зеленський заявляв, що правоохоронці мають притягати місцеву владу до відповідальності у випадках, коли не забезпечується цілодобова доступність укриттів. Він також натякнув, що серед відповідальних за це може бути мер Києва Віталій Кличко.

У відповідь на це Кличко заявив, що за облаштування укриттів відповідають голови районів, яких призначає президент.