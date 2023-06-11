В Україні перевірили 63 тис укриттів: чверть непридатна до використання

Спеціальні комісії в Україні станом на 10 червня вже обстежили 62 912 укриттів. 9,3% виявилися зачиненими, а ще 23,6% – непридатними для використання.

Про це повідомляє МВС.

Для обстеження укриттів на території України було задіяно майже 2 тисячі груп, до яких входили представники місцевих органів виконавчої влади, ДСНС та Нацполіції.

Згідно з повідомленням, у Києві було обстежено 4 655 укриттів, з них зачиненими виявилися 0,6%, непридатними до використання — 34,6%.

Нагадаємо, що масові перевірки укриттів в Україні, особливо в Києві, почали після скандалу з загибеллю в столиці у ніч на 1 червня трьох людей через те, що вони не могли потрапити до укриття, оскільки воно було зачинене.

В свою чергу, ситуація з укриттями в Києві переросла в політичну суперечку щодо того, хто має бути відповідальним за стан укриттів і, зокрема, загибель людей 1 червня, - військове керівництво міської адміністрації, районні адміністрації чи мер Віталій Кличко.