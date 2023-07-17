Рада може заборонити міськрадам витрачати гроші на "барабани, люксові овочерізки тощо"

Нардепи обмірковують варіант запровадження законодавчих обмежень для очільників міст, чиновників місцевого самоврядування та всіх інших осіб, відповідальних за процедури закупівель. Йдеться про заборону на закупівлю речей, які викликають обурення у суспільства, на кшталт барабанів чи люксових овочерізок.

Про це повідомив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

За його словами, в Раді активно обговорюють такі обмеження, але все ще не запровадили їх, адеж очікують, що місцева влада "схаменеться".

"Зупиняє нас лише те, що ми знаємо: коли ми це зробимо, ви почнете голосно кричати про "напад на децентралізацію", що "влада атакує місцеве самоврядування" та поширювати інші схожі меседжі. Саме тому я вирішив опублікувати цей пост. Вважайте це останнім попередженням", — наголосив Арахамія.

Він зауважив, що у суспільстві назріває серйозне невдоволення діями місцевих влад, пов'язаних з розставленням пріоритетів.

"Усі ці історії про барабани, стадіони, люксові овочерізки, перекладання бруківки, там, де вона не в такому жахливому стані, значною мірою дестабілізують суспільство, яке живе непростим життям, примудряючись не просто виживати, але ще й волонтерити, донатити на армію та зберігати оптимістичний погляд на майбутнє", - підкреслив нардеп.

Негативні сигнали щодо таких дій надходять також з фронту від військових, які захищають Україну і потребують надійного тилу.

Нагадаємо, у грудні Управління освіти Дніпровської РДА закупило 12 овочерізок для укриттів. Одна овочерізка обійшлася в майже 132 тис грн, а вся закупівля – в понад 1,58 млн гривень.

Навесні цього року це ж відомство закупило для облаштування укриттів понад 300 барабанів із натуральної шкіри і молоточків для них на понад 890 тис. гривень. Уже після хвилі обурень було повідомлено про розрив договору на закупівлю барабанів.