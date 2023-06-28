"На війну можна все списати": в Мінекономіки вважають, що замовники "барабанів та яєць по 17 грн" звикли до відсутності контролю

Після початку повномасштабного вторгнення з метою допомогти державі вистояти в кризовій ситуації були радикально спрощені процедури державних закупівель. Зокрема, були впроваджені прямі контракти без конкурсу. Негативним наслідком спрощень стало те, що чиновники звикли до відсутності контролю.

Про це заявила заступник міністра економіки Надія Бігун в інтерв'ю Delo.ua.

У відомстві вважать, що коли ситуація в країні стабілізувалася, деякі замовники продовжили користуватися послабленнями в системі у власних інтересах. Як наслідок, суспільство побачило закупівлі "барабанів для укриттів та яєць по 17 грн".

"Мені здається, що велика наша проблема — що замовники, ті, хто ініціюють закупівлі, протягом 2022 року звикли до того, що немає контролю", — сказала Бігун.

Поступово Мінекономіки та інші компетентні органи почали відновлювати рівень контролю та повертатись до нормальної практики.

"Але вже склалося таке ставлення, що контролю за грошима немає, на війну можна багато чого списати", — пояснює замміністра.

Водночас вона додала, що відомство має намір посилювати контроль за державними закупівлями — правила стануть ще більш жорсткими, ніж були до війни.

Більше про те, як держава планує удосконалювати закупівлі, що відбувається з постачанням продуктів харчування до війська та навіщо влада проробляє закупівлі для повоєнної відбудови України читайте в інтерв’ю Delo.ua.