"На войну можно все списать": в Минэкономики считают, что заказчики "барабанов и яиц по 17 грн" привыкли к отсутствию контроля

После начала полномасштабного вторжения с целью помочь государству выстоять в кризисной ситуации были радикально упрощены процедуры государственных закупок. В частности, были введены прямые контракты без конкурса. Негативным последствием упрощений стало то, что чиновники привыкли к отсутствию контроля.

Об этом заявила заместитель министра экономики Надежда Бегун в интервью Delo.ua.

В ведомстве считают, что когда ситуация в стране стабилизировалась, некоторые заказчики продолжили пользоваться послаблениями в системе в собственных интересах. Как следствие, общество увидело закупки "барабанов для укрытий и яиц по 17 грн".

"Мне кажется, что наша большая проблема – то, что заказчики, инициаторы закупкок, за 2022 год привыкли к отсутствию контроля", — сказала Бегун.

Постепенно Минэкономики и другие компетентные органы начали восстанавливать уровень контроля и возвращаться к нормальной практике.

"Но уже сложилось такое отношение, что контроля за деньгами нет, на войну можно многое списать", - объясняет замминистра.

В то же время она добавила, что ведомство намерено усиливать контроль за государственными закупками — правила станут еще жестче, чем были до войны.

Больше о том, как государство планирует совершенствовать закупки, что происходит с поставкой продуктов питания в армию и зачем власти прорабатывают закупки для послевоенного восстановления Украины, читайте в интервью Delo.ua.