В Prozorro вернулись аукционы: торги будут иметь опциональность

С 19 мая открытые торги на Prozorro по умолчанию будут проходить с трехраундовым аукционом – соответствующее постановление правительства вступило в силу. Об этом идет речь на сайте системы.

Правила аукциона остаются неизменными: каждый участник имеет три шага на понижение своей цены, а право последнего шага получает тот, кто предоставил самую низкую цену при подаче предложения.

В то же время предполагается, что заказчик может самостоятельно принять решение о проведении открытых торгов без аукциона, если предоставит обоснование этого решения. Такая опциональность должна позволить гибко реагировать на ситуацию с энергоснабжением или другими форс-мажорами, вызванными войной.

Как отметили в Prozorro, при отсутствии трехраундового аукциона будет побеждать тот участник, который подал самую низкую цену на этапе подачи предложения.

Также теперь действует ряд других изменений в правилах публичных закупок во время военного положения:

Государственная аудиторская служба Украины получила право осуществлять мониторинг по прямым договорам. Ожидается, что это поможет контролировать, правомерно ли заказчики заключают прямые контракты вместо проведения процедур в Prozorro.

В закупках смогут участвовать компании, активы которых переданы в Нацагентство по розыску и менеджменту активов (АРМА).

Закупки за кредитные средства международных организаций могут производиться в системе Prozorro, но с учетом дополнительных условий и требований этих организаций.

Напомним, Кабинет Министров Украины временно разрешил проводить торги на Prozorro без аукционов в январе 2023 года. Такое решение объяснили регулярными и длительными отключениями электроэнергии, поскольку в таких условиях не все участники торгов имели возможность участвовать в электронных аукционах.

Недавно правительство внесло изменения в особенности осуществления публичных закупок, которыми вернуло трехраундовые аукционы в открытых тендерах.

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