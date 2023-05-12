Кабмин вернул трехраундовые аукционы в открытых тендерах

Кабинет министров предусмотрел, что открытые торги при осуществлении публичных закупок проводятся с применением трехраундовых аукционов, если подано два и более тендерных предложения.

Как сообщают в Министерстве экономики, соответствующие изменения в особенности осуществления публичных закупок Кабмин внес на заседании 12 мая. Ими также предусмотрено, что если было подано одно тендерное предложение, то электронный аукцион не применяется автоматически.

Вместе с тем по обоснованному решению заказчика открытые торги могут быть проведены без применения трехраундового электронного аукциона. В таком случае производится только "слепой" аукцион на этапе подачи предложения.

Отмечается, что техническая реализация "опциональности" аукционов призвана дать возможность на будущее гибко реагировать на ситуацию с энергоснабжением или другими форс-мажорами, вызванными войной.

Кроме того, в особенности осуществления публичных закупок был внесен еще ряд изменений. В частности, обеспечена возможность участия в закупках участникам, активы которых переданы в управление Национальному агентству по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).

Также добавлена возможность того, чтобы закупка товаров, работ и услуг за счет кредитов, займов и грантов от международных валютно-кредитных организаций осуществлялась с учетом дополнительных требований и условий, которые установила соответствующая организация.

Внесенными изменениями также обеспечена возможность проведения Государственной уголовно-исполнительной службой закупок с использованием электронного каталога: это позволит максимально оперативно осуществлять бесперебойное обеспечение таких учреждений продуктами питания.

Напомним, что на этом же заседании правительство установило в особенностях осуществления публичных закупок запрет на закупки у граждан и юридических лиц России и Беларуси, а также у юрлиц, имеющих собственников с долей более 10%, являющихся гражданами этих стран. Однако запрет не будет применяться к российским и белорусским юрлицам, активы которых переданы в АРМА.