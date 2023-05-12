Кабмін повернув трираундові аукціони у відкритих тендерах

Кабінет міністрів передбачив, що відкриті торги при здійсненні публічних закупівель проводяться із застосуванням трираундових аукціонів, якщо подано дві і більше тендерних пропозицій.

Як повідомляють в Міністерстві економіки, відповідні зміни до особливостей здійснення публічних закупівель Кабмін вніс на засіданні 12 травня. Ними також передбачено, що якщо була подана одна тендерна пропозиція, то в такому разі електронний аукціон не застосовується автоматично.

Разом з тим за обґрунтованим рішенням замовника відкриті торги можуть бути проведені без застосування трираундового електронного аукціону. В такому випадку проводиться лише "сліпий" аукціон на етапі подання пропозиції.

Зазначається, що технічна реалізація "опціональності" аукціонів покликана дати можливість на майбутнє гнучко реагувати на ситуацію з енергопостачанням або іншими форс-мажорами, що можуть бути викликані війною.

Крім того, до особливостей здійснення публічних закупівель було внесено ще ряд змін. Зокрема, забезпечена можливість прийняття участі в закупівлях учасникам, активи яких передані в управління Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА).

Також додано можливість того, щоб закупівля товарів, робіт та послуг за кошти кредитів, позик та грантів від міжнародних валютно-кредитних організацій здійснювалася з урахуванням додаткових вимог і умов, які встановила відповідна організація.

Внесеними змінами також забезпечено можливість проведення Державною кримінально-виконавчою службою закупівель з використанням електронного каталогу: це дозволить максимально оперативно здійснювати безперебійне забезпечення таких установ продуктами харчування.

Нагадаємо, що на цьому ж засіданні уряд встановив у особливостях здійснення публічних закупівель заборону на закупівлі в громадян та юридичних осіб Росії та Білорусі, а також у юросіб, які мають власників з часткою більше 10%, що є громадянами цих країн. Натомість заборона не застосовуватиметься до російських та білоруських юросіб, активи яких передано до АРМА.