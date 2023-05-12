Уряд заборонив здійснювати публічні закупівлі у громадян Росії та Білорусі

Кабінет міністрів України вніс зміни до постанови, яка стосується особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України "Про публічні закупівлі". Про це повідомив представник уряду у Верховній раді Тарас Мельничук.

Таким чином замовникам заборонили здійснювати публічні закупівлі у:

громадян РФ/Республіки Білорусь (крім тих, що проживають на території України на законних підставах);

юридичних осіб, утворених та зареєстрованих відповідно до законодавства РФ/РБ;

юридичних осіб, утворених та зареєстрованих відповідно до законодавства України, кінцевим бенефіціарним власником, членом або учасником (акціонером) з часткою в статутному капіталі у 10 і більше відсотків, якої є РФ/громадянин РФ/РБ (крім тих, що проживають на території України на законних підставах);

юридичних осіб, утворених та зареєстрованих відповідно до законодавства РФ/РБ, крім випадків коли активи в установленому законодавством порядку передані в управління Нацагентству з розшуку та менеджменту активів (АРМА).

Правила встановлено на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та 90 днів з дня його припинення або скасування.