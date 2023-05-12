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Правительство запретило осуществлять публичные закупки у граждан России и Беларуси
Кабинет министров Украины внес изменения в постановление, касающееся особенностей осуществления публичных закупок товаров, работ и услуг для заказчиков, предусмотренных Законом Украины "О публичных закупках". Об этом сообщил представитель правительства в Верховной раде Тарас Мельничук.
Таким образом, заказчикам запретили осуществлять публичные закупки у:
- граждан РФ/Республики Беларусь (кроме тех, кто проживает на территории Украины на законных основаниях);
- юридических лиц, образованных и зарегистрированных в соответствии с законодательством РФ/РБ;
- юридических лиц, образованных и зарегистрированных в соответствии с законодательством Украины, конечным бенефициарным собственником, членом или участником (акционером) с долей в уставном капитале в 10 и более процентов, которой является РФ/гражданин РФ/РБ (кроме тех, кто проживает на территории Украины на законных основаниях);
- юридических лиц, образованных и зарегистрированных в соответствии с законодательством РФ/РБ, кроме случаев, когда активы в установленном законодательством порядке переданы в управление Нацагентству по розыску и менеджменту активов (АРМА).
Правила установлены на период действия правового режима военного положения в Украине и 90 дней со дня его прекращения или отмены.