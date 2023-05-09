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Кабмин разрешил публиковать данные тендеров на закупку продовольствия для армии
Кабинет министров разрешил проводить закупки продовольствия для личного состава Вооруженных сил Украины по процедуре, не предусматривающей засекречивание конкретного предмета закупки.
Как сообщают пресс-служба правительства и его представитель в Верховной Раде Тарас Мельничук, соответствующие изменения в особенностях проведения оборонных закупок во время действия военного положения Кабмин, утвержденных в ноябре 2022 года, правительство одобрило на заседании 9 мая.
Таким образом, оборонные закупки будут разделены на две группы. К первой относятся закупки продуктов питания, услуг по обеспечению комплектами продуктов питания, услуг по обеспечению питанием и услуг по организации питания для военных.
Кабмин утвердил порядок определения предмета закупки в таких случаях и перечень информации (ориентировочные объемы, условия и сроки поставок), которая должна включаться в объявление заказчика о закупке продовольствия и услуг питания.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Предусмотрена возможность приобретения государственными заказчиками указанных товаров, работ и услуг как через электронную систему закупок, так и в порядке упрощенных закупок, определенных законом о публичных закупках. При этом в электронной системе будут обнародоваться отчеты о закупках, если они заключались без электронной системы.
К второй категории относятся закупки товаров, работ и услуг оборонного назначения, составляющие государственную тайну, закупки вооружения, военной и специальной техники, боеприпасов и их составных частей, а также услуг по их разработке, ремонту и модернизации. Информация об этих закупках останется закрытой.
Напомним, что вопрос необходимости обнародования данных о закупках продовольствия Министерством обороны возник ранее из-за коррупционного скандала вокруг продуктов для военных, которые, как оказалось из данных утечки засекреченной информации в СМИ, оно покупало по ценам в два-три раза выше, чем в магазинах.
Он привел к увольнению заместителя министра обороны Вячеслава Шаповалова, а также руководителя закупочного департамента Богдана Хмельницкого. Позже они были арестованы. Скандал угрожал отставкой и министру обороны Алексею Резникову, однако он сохранил должность. Чиновник при этом заявлял, что врученные его подчиненным подозрения не касаются закупок продовольствия, вызвавших скандал.
Отметим, что после него, в феврале, Рада приняла закон, предусматривающий обнародование в системе Prozorro цен, по которым оборонные заказчики покупают товары и услуги для обеспечения армии, а также публикацию отчетов об оборонных закупках, не обнародованных с 24 февраля 2022 года.