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Цены на закупки товаров для армии будут размещать в Prozorro: Рада приняла законопроект
Народные депутаты Украины проголосовали за законопроект №8381 в целом, предусматривающий введение прозрачности в оборонных закупках. Об этом сообщил нардеп от фракции "Голос" Ярослав Железняк в Telegram.
Документ получил 264 голоса "за".
Законопроект предусматривает обнародование в системе Prozorro цен, по которым оборонные заказчики покупают товары и услуги по обеспечению армии.
Также должны быть опубликованы отчеты по оборонным закупкам, которые не были обнародованы с 24 февраля 2022 года.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Напомним, законопроект №8381 внесли в Верховную Раду после того, как Министерство обороны попало в скандал с закупками продовольствия для военных по завышенным ценам. Издание ZN.ua сообщило, что ведомство закупило, в частности, яйца по 17 грн за штуку и картофель по 22 грн за килограмм. Общая сумма сделки превысила 13 млрд гривен.
В Минобороны сначала называли информацию в СМИ такой, которая имеет признаки умышленных манипуляций и ввоит в заблуждение, и грозили обратиться в СБУ.
Позже министр обороны Алексей Резников публично признал провал работы управления по предотвращению и выявлению коррупции Минобороны. В самом министерстве произошли кадровые изменения. Также была информация о возможном увольнении Резникова, но в итоге он остался на должности.