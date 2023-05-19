У Prozorro повернулися аукціони: торги матимуть опціональність

Із 19 травня відкриті торги на Prozorro за замовчуванням будуть проходити з трираундовим аукціоном – відповідна постанова уряду набрала чинності. Про це йдеться на сайті системи.

Правила аукціону залишаються незмінними: кожен учасник має три кроки на пониження своєї ціни, а право останнього кроку отримує той, хто надав найнижчу ціну при подачі пропозиції.

Водночас передбачається, що замовник може самостійно прийняти рішення про проведення відкритих торгів без аукціону, якщо надасть обґрунтування цього рішення. Така опціональність має дозволити гнучко реагувати на ситуацію з енергопостачанням або іншими форс-мажорами, спричинені війною.

Як зазначили в Prozorro, за відсутності трираундового аукціону перемагатиме той учасник, який подав найнижчу ціну на етапі подачі пропозиції.

Також тепер чинні низка інших змін у правилах публічних закупівель на час воєнного стану:

Державна аудиторська служба України отримала право здійснювати моніторинг за прямими договорами. Очікується, що це допоможе контролювати, чи правомірно замовники укладають прямі контракти замість проведення процедур у Prozorro.

В закупівлях зможуть брати участь компанії, активи яких передані до Нацагентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА).

Закупівлі за кредитні кошти міжнародних організацій можуть проводитися в системі Prozorro, але з урахуванням додаткових умов та вимог цих організацій.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України тимчасово дозволив проводити торги на Prozorro без аукціонів у січні 2023 року. Таке рішення пояснили регулярними та тривалими відключеннями електроенергії, оскільки в таких умовах не всі учасники торгів мали можливість брати участь в електронних аукціонах.

Нещодавно уряд вніс зміни до особливостей здійснення публічних закупівель, якими повернув трираундові аукціони у відкритих тендерах.

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