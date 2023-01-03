Торги на Prozorro тимчасово проходитимуть без аукціонів

Через регулярні та тривалі відключення електроенергії Уряд тимчасово дозволив проводити торги на Prozorro без аукціонів. Нововведення стосується закупівель, розпочатих із 3 січня.

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Про це повідомляє "Урядовий портал".

Зазначається, що через постійні обстріли з боку РФ об’єктів енергетичної інфраструктури не всі учасники торгів у системі електронних закупівель Prozorro мають можливість брати участь в електронних аукціонах.

У зв’язку з цим Кабінет Міністрів України тимчасово, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, змінив правила проведення торгів. Про це йдеться у Постанові Уряду № 1495 від 30 грудня 2022 р.

"Як відповідь на блекаути, ми тимчасово скасували електронні аукціони. Від сьогодні всі торги, що будуть оголошені в Prozorro, будуть проводитися без аукціону. Тобто тендерна пропозиція учасника є остаточною, і виграє той, хто дав найменшу ціну під час подання пропозиції. В умовах відключення живлення та інтернету, не всі учасники мали можливість торгуватися в аукціоні. В той самий час рівний доступ є ключовим принципом публічних закупівель. Ми повернемо аукціони, як тільки ситуація стабілізується", - заявила перший віце-прем’єр-міністр - міністр економіки України Юлія Свириденко.

Також вона анонсувала можливі зміни в системі публічних закупівель і на постійній основі.

"Одночасно будемо робити аналітику, як ця зміна вплине на різні категорії закупівель. Було багато дискусій, чи потрібні аукціони для складних предметів закупівлі, наприклад, будівництва. Директивами ЄС передбачено, що аукціони мають бути опціональними. На вимогу World Bank Ukraine ми реалізовуємо окрему процедуру, в якій аукціони будуть опціональними, тобто на рішення замовника. Тому через 1-2 місяці подивимося на цифри, якщо підтвердиться, що в різних категоріях закупівель стратегія тендеру без аукціону може бути більш ефективною, повернемо аукціони як опціональний інструмент торгів для всіх закупівель", - пояснила Свириденко.

Також за її словами, цією постановою була скасована локалізація при закупівлях на потреби Збройних Сил. Тобто пікапи, вантажний транспорт, швидкі та інше тепер можна купувати на потреби ЗСУ без урахування вимог локалізації.

Зазначимо, з початку повномасштабної війни у системі електронних закупівель Prozorro провели 94 тисячі тендерів на 120 млрд грн. Учасниками конкурентних закупівель стали понад 23 тисячі підприємств.