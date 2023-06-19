Питание ВСУ: двойные стандарты в войне за деньги и контракт

Уже почти неделю проходят информационные баталии с кучей заказных материалов вокруг тендера Минобороны на услуги питания. Реакции сторон свидетельствуют, что проблема с едой для ВСУ вышла на «новый уровень», где преуспевают двойные стандарты, а интересы отдельных коммерсантов побеждают стремление качественно кормить наших военных.

Торги в Prozorro

На фоне «яичного скандала», который, кстати, пока так и не был подтвержден правоохранителями, волонтеры, активисты и журналисты выдвинули к МО требование о закупке услуг питания для ВСУ через платформу Prozorro. В начале войны МО заключало контракты с поставщиками путем прямых переговоров, процедуры и вся информация по этому поводу была закрыта по требованию законодательства о военном положении.

В Минобороны отреагировали с согласия выполнить требование активистов, а нардепы проголосовали за соответствующие изменения в законы, которые позволили открыть имена поставщиков и их цены.

Однако, торги в Prozzoro, в итоге завершились еще большим скандалом. Победу по многим лотам одержали компании-фигуранты уголовных дел, являющиеся сателлитами печально известного поставщика «Военсервис-волонтёра». Эта фирма известна тем, что была монополистом питания армии, завышали цены, присваивала средства, снабжала военным некачественные продукты, не выполняла их освежения и т.д.

Речь идет о таких фирмах-сателлитах «Военсервис-волонтера», как ООО «Атомсервис» (выиграло восемь аукционов на 7,21 млрд грн), ООО «Ректан» и ООО «Архимагир».

Гнев – на милость

После обнародования результатов тендера, несмотря на тот факт, что бывший коррупционно-скандальный монополист фактически получил возможность вернуть себе наибольшие объемы кормления военных (не исключено, что снова гнилыми продуктами), те же журналисты и волонтеры, которые в свое время боролись с «Военсервис- волонтером» стали в защиту его права на контракт.

Так, сначала у медиа появились обвинения в адрес Минобороны в том, что оно якобы отказывается публиковать в Prozorro итоги торгов. Это оказалось ложным. Впоследствии ведомство обвинили еще и в якобы блокировании подписания договоров с фирмами-сателлитами «Военсервис-волонтера».

На МО буквально началось информационное давление путем тиражирования однотипных новостей от имени малоизвестных политологов, ранее темой питания ВСУ и вовсе не интересовавшихся. Аналогичная ситуация происходила и в телеграмм-каналах. Все «новости» сводились к обливанию грязью всех участников тендерной процедуры, кроме компаний «Волонтера», а также дискредитации самого Минобороны.

По замыслу заказчиков такой кампании это, очевидно, должно заставить оборонное ведомство как можно быстрее подписать миллиардные контракты с эксмонополистом.

Несколько позже обвинения посыпались и на Антикоррупционный совет МО, который, собственно, и утверждал победу «волонтерского» «Атомсервиса». А одну из членов совета - Дану Ярову - путем искусственного тиража однотипных сообщений обвинили еще и в лоббировании интересов Сергея Пашинского.

В ответ, за Антикоррупционный совет Минобороны, очевидно, вступился тот же «Военсервис-волонтер. Такой вывод, по крайней мере, напрашивается хотя бы потому, что публикации в защиту Даны и одновременно с обвинениями в адрес остальных участников тендера появились на тех же источниках, что и упомянутый выше «политолог»-защитник «Волонтера».

Антикоррупционный совет Минобороны тоже не молчал. Сама Дана Яровая заявила, что Министерство обороны хочет продлить действующие договоры на питание, а процедуру подписания новых (с компанией «Волонтера», в частности) сейчас « пытаются сорвать из-за судов».

Где правда?

Это довольно краткое изложение медийной войны, которая разворачивается уже вторую неделю вокруг тендера МО. Но и этого предостаточно, чтобы понять, что качество и своевременность поставок питания ВСУ сейчас вообще мало кого волнует. И пока Минобороны определяется, как выдержать весь этот шантаж и очередную медийную волну деструктива, объясним, какими мифами чаще всего манипулируют стороны конфликта.

Первый. Действительно ли тендер на Prozzoro сэкономил государству 6 млрд грн, как было заявлено политологом «Волонтера» и некоторыми журналистами?

На самом деле, это манипуляции. Никаких сэкономленных средств государства вследствие понижения цены на торгах нет. Ожидаемая стоимость, опубликованная на Prozzoro перед стартом тендера – это не выделенные бюджетные ассигнования и тем более никому не уплаченные. Это «коридор» для участников, выйти за который невозможно. Не более. И ожидаемая стоимость всегда немного выше рыночных цен, чтобы участники любых торгов, играя на понижение, в итоге предложили рыночную и наиболее привлекательную. Значительно ниже рынка ни один поставщик, действительно намеренный продать свой товар, никогда не опустится. Иначе он просто теряет смысл вообще сотрудничать с государством.

Второе. Решение коллегиального органа МО о признании компании-сателлита «Военсервис-волонтёр» победителем в наибольшем количестве лотов совершенно точно было принято на основании неполного пакета документов. И так некачественно его подал сам Атомсервис. Это, в частности, подтвердила журналист и член Антикоррупционного совета МО Татьяна Николаенко. И именно это обстоятельство позволило другим участникам тендера оспорить в суд победу «волонтеровской» фирмы. Есть ли здесь сговор Минобороны с поставщиками против "Атомсервиса"? Возможно ли ошибка самой компании, которую по каким-то причинам не усмотрел вновь общественный коллегиальный орган МО? Участники тендерной процедуры, при таких обстоятельствах, всегда идут в суд. И если бы победу «Атомсервиса» (на основании неполного пакета документов) утверждал, например, профильный департамент МО (как это было до войны), то бы тоже пошли. И неужели только потому, что сейчас такую победу засвидетельствовал Антикоррупционный совет, и обжаловать ее теперь нельзя?

Ну и третье. Главное. Тот факт, что ряд компаний-участниц закупки (будь то «Трейд Гранит Инвест», или «Грант Консалт» или еще кто-то) обжаловали победу «волонтёрского» «Атомсервиса» в судебном порядке, никак не мешает МО подписывать с ним договоры. Ведь у МО есть заключение Антикоррупционного совета об этой победе (хотя и сомнительной), поэтому, по желанию, может прикрыть им свою подпись. И именно поэтому утверждение о том, что компании-участники тендера "заблокировали закупки питания для ВСУ своими исками", это опять-таки манипуляция.

Чем завершатся эта война из раздела оборонного бюджета увидим уже совсем скоро. Но главный вывод из этой истории таков: двойными стандартами прозрачности и честности на питании военных ВСУ сейчас манипулируют не только те, кто хочет контакт, но и те, кто принимался навести порядок в закупках.