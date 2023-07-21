"Питання розуміння пріоритетів". Шмигаль закликав відкласти всі витрати, що не наближають перемогу

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль закликав керівників місцевої та центральної влади відкласти видатки, які наразі не на часі, через скандали з неналежним використанням бюджетних коштів. Він також нагадав пріоритети під час війни.

Про це він заявив на засіданні уряду, повідомляє пресслужба Кабміну.

"Всі видатки, які сьогодні не на часі, прошу відкласти. Це питання здорового глузду та розуміння пріоритетів. Поставте собі запитання – як рішення, яке ви ухвалюєте, наближає нашу перемогу або вирішує критичне питання? Якщо відповідь – ніяк, то відкладіть його ухвалення на післявоєнний час. Або шукайте інші джерела для реалізації", - зазначив прем'єр.

Він також нагадав про необхідність залучення позабюджетного партнерського фінансування.

"Сьогодні весь цивілізований світ нас підтримує, це дає нам можливість реалізовувати реформи та проекти без бюджетного фінансування. Адже, повторю ще раз, зараз головні пріоритети: безпека та оборона, соціальна сфера, критична інфраструктура та відновлення", - наголосив глава уряду.

Чому прем'єр саме зараз нагадав про пріоритети

У вечірньому зверненні 20 липня президент Володимир Зеленський повідомив, що провів розмову з премʼєр-міністром Денисом Шмигалем щодо "питання, яке варто розглядати, зокрема, через призму справедливості", а саме щодо бюджетних видатків.

За його словами, він запропонував главі уряду два кроки. Перший: знайти позабюджетні кошти на проекти, які зараз дійсно потрібні. Другий: попросив Дениса Шмигаля розглянути заміну міністра культури та інформаційної політики України.

Також Володимир Зеленський звернувся до всіх представників місцевої влади в Україні, наголосивши на недоречності бюджетних витрат, які не є нагальними під час війни і можуть "почекати".

Після цього міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко заявив, що подав заяву про відставку.