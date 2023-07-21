"Здивувався заяві президента". Ткаченко заявив, що подав у відставку з посади міністра культури

Міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко подав заяву про відставку.

Про це він повідомив в Telegram.

У вечірньому зверненні 20 липня президент Володимир Зеленський попросив Кабінет міністрів розглянути питання про ініціювання звільнення міністра Олександра Ткаченка. Глава держави вказав, що фінансування музеїв, культурних центрів, символів, серіалів тощо є важливим, "але зараз інші пріоритети".

За словами міністра, увечері 20 липня він приніс главі уряду Денису Шмигалю заяву про відставку "через хвилю непорозуміння щодо важливості культури під час війни".

"Лише потім здивувався заяві президента щодо цього ж питання", - зазначив він.

Ткаченко вважає, що культура під час війни важлива, бо "це війна не тільки за території, а за людей".

"І приватні, і бюджетні кошти під час війни на культуру не менш важливі, ніж на дрони, тому що культура це щит нашої ідентичності і наших кордонів. І це принципова моя позиція проти інших", - додав він.

Чому виникла дискусія про відставку Ткаченка

Зазначимо, що останніми днями обурення багатьох користувачів мережі викликало, зокрема, укладення Мінкультом в особі "Мультимедійної платформи іномовлення України" договору на розробку сценарію та часткове виробництво серіалу під робочою назвою "СМТ Інгулець" за 33,6 мільйона гривень. 12 липня та ж структура домовилася про розробку серіалу під робочою назвою "Санаторій "Незабудка" за 10 мільйонів гривень.

Ткаченко заявив, що захист і промоція української кінокультури неможливі без виділення державних коштів і лише за кошти донорів, та повідомив, що загалом на фінансування кіно Україна збирається витратити близько 400 мільйонів гривень.

Зауважимо також, що перед цим обурення багатьох інтернет-користувачів викликало й виділення Верховною Радою Мінкульту 574 мільйонів гривень з державного бюджету на завершення будівництва Національного музею Голодомору за рахунок зменшення витрат Міністерства фінансів на "загальнодержавні видатки та кредитування".

Нагадаємо, що в червні Шмигаль заявляв у відповідь на петицію щодо звільнення Ткаченка, що не бачить підстав для цього. При цьому зазначимо, що до повномасштабної війни з Росією, в листопаді 2021 року, Ткаченко сам писав заяву на звільнення через виведення з-під сфери відповідальності Мінкульту Державного агентства кіно. Але пропрезидентська фракція "Слуга народу" в Раді відмовилася підтримувати звільнення Ткаченка, який і сам до призначення міністром в червні 2020 року був її членом.