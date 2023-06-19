Шмигаль відповів на петицію про звільнення Ткаченка. Міністр теж знайшов, що сказати ініціатору

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль не бачить підстав для звільнення Олександра Ткаченка з посади міністра культури та інформаційної політики. Про це йдеться у його відповіді на електронну петицію, подану 7 березня громадянином Юрієм Шияном, після того, як вона набрала необхідні 25 тисяч голосів підтримки.

"Із змісту розглянутої петиції неможливо встановити факти та обставини, які б давали чіткі підстави для здійснення прем’єр-міністром України своїх повноважень щодо порушення перед Верховною Радою України питання про звільнення міністра культури та інформаційної політики Ткаченка О.В." - йдеться у ній.

В свою чергу, ініціатор просив главу уряду здійснити подання до Ради про звільнення Ткаченка "у зв'язку з неналежним виконанням своїх посадових обов'язків". На його думку, міністр "здійснював керівництво таким чином, що спричинив стагнацію в культурній сфері", а "недотриманням слова привселюдно осквернив пам'ять всіх загиблих Героїв України та проявив крайню зневагу до них, до бійців, до тих, хто зараз віддає своє життя".

Натомість, як вказує Шмигаль, від самого Ткаченка на адресу секретаріату Кабінету міністрів надійшов лист щодо петиції Шияна, в якому міністр відкидає звинувачення, викладені в цьому зверненні. Текст самого листа секретаріатом уряду також було опубліковано.

У ньому міністр вказує, що заявник, імовірно, мав на увазі "ситуацію в інформаційному полі, спричинену недоведеними словами" про те, що Ткаченко відмовив у відспівуванні загиблих в Успенському соборі Києво-Печерської лаври 7 березня.

"МКІП, національний заповідник "Києво-Печерська лавра" та Православна церква України щодо цієї ситуації надали вичерпну відповідь, яка свідчить, що МКІП та міністр не отримували жодних прохань та звернень з вищезазначеного питання від представників релігійної громади, тому не могли відмовити у відспівуванні загиблих військових", - сказано в листі.

При цьому міністр додає, що "сторона, яка запустила згадану інформаційну кампанію", не змогла надати жодних фактів, які б доводили правдивість звинувачень проти нього.