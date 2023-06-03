Кабмін відмовився розглянути петицію про звільнення міністра культури Ткаченка — заява авторів

Кабінет міністрів заявив, що не буде розглядати петицію про звільнення Олександра Ткаченка з посади голови Міністерства культури, адже за їхнім підрахунком, вона не набрала достатньої кількості голосів попри те, що її підтримали 25 509 громадян із необхідних 25 тисяч.

Про це автори петиції повідомили в Twitter.

Сьогодні вранці отримали повідомлення від КабМіну, що наша петиція не набрала потрібну кількість голосів.

1.Владі цілком байдуже на думку громадян.

2.Ткаченко занадто вигідна комусь особа.

3.В цій державі забагато бездіяльності влади.

Де демократія?#Ткаченка_у_відставку pic.twitter.com/xR5tKLCixx — УБН (@UBN_channel) June 3, 2023

Вони отримали листа на пошту від уряду, в якому було сказано: "Повідомляємо, що подана вами електронна петиція про звільнення Олександра Владиславовича Ткаченка з поста міністра культури та інформаційної політики України у визначений термін не набрала необхідної кількості голосів на її підтримку".

У відповіді Кабмін також стверджує, що петиція "не відповідає вимогам до письмового або усного звернення". Уряд запропонував авторам надіслати інше звернення до органу державної влади чи посадовця, які мають відповідні повноваження. Зауважується, що необхідно подавати його відповідно до вимог статті 5 Закону України "Про звернення громадян".

Користувачі звернули увагу, що лист надійшов о другій ночі, коли урядовці не мають працювати.

Петицію створив Юрій Шиян 7 березня. Станом на 3 червня вона зібрала понад 25,5 тисячі голосів із необхідних 25 тисяч. Збір підписів міг тривати до 5 червня.

Петиція адресована прем’єр-міністру Денису Шмигалю. В ній його просять зробити подання до Верховної Ради про звільнення з посади міністра Олександра Ткаченка. у "з неналежним виконанням своїх посадових обов’язків".