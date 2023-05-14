- Категорія
- ІТ та Телеком
- Дата публікації
-
Мінкульт хоче зібрати експертну групу щодо роботи Telegram в Україні
Міністерство культури та інформполітики України планує зібрати експертну групу з питання роботи месенджера Telegram в Україні. Про це заявив очільник відомства Олександр Ткаченко в інтервʼю NV.
Він запропонував розпочати дискусію про те, яким чином будуть складатися відносини суспільства з Telegram, насамперед, щодо анонімних каналів у месенджері.
За словами Ткаченка, експертна група складатиметься з різних фахівців. Також до дискусії залучать представників Telegram-каналів.
Міністр зазначив, що його непокоїть відсутність комунікації з представниками месенджера.Підписуйтеся на наш YouTube канал
"Є комунікація з соціальними мережами: з Facebook, наприклад, чи з YouTube. Що мене непокоїть, наприклад, коли ми говоримо про такий месенджер, як Telegram? Що така комунікація взагалі відсутня", – висловився урядовець.
Нагадаємо, раніше Олександр Ткаченко заговорив про регулювання роботи Telegram в Україні. Тоді міністр сказав, що настав час експертно оцінити, у який спосіб має відбуватися взаємодія держави з месенджером, адже зворотній зв'язок у ньому відсутній.