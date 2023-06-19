Шмыгаль ответил на петицию об увольнении Ткаченко. Министр тоже нашел, что сказать инициатору

Премьер-министр Денис Шмыгаль не видит оснований для увольнения Александра Ткаченко с должности министра культуры и информационной политики. Об этом говорится в его ответе на электронную петицию, поданную 7 марта гражданином Юрием Шияном, после того, как она набрала необходимые 25 тысяч голосов поддержки.

"Из содержания рассматриваемой петиции невозможно установить факты и обстоятельства, которые давали бы четкие основания для осуществления премьер-министром Украины своих полномочий в части того, чтобы поставить перед Верховной Радой Украины вопрос об увольнении министра культуры и информационной политики Ткаченко А.В." - говорится в нем.

В свою очередь, инициатор просил главу правительства подать представление в Раду об увольнении Ткаченко "в связи с ненадлежащим исполнением своих должностных обязанностей". По его мнению, министр "осуществлял руководство таким образом, что повлек за собой стагнацию в культурной сфере", а "несоблюдением слова публично осквернил память всех погибших Героев Украины и проявил крайнее пренебрежение к ним, к бойцам, к тем, кто сейчас отдает свою жизнь".

В то же время, как указывает Шмыгаль, от самого Ткаченко в адрес секретариата Кабинета министров пришло письмо относительно петиции Шияна, в котором министр отвергает обвинения, изложенные в этом обращении. Текст самого письма секретариатом правительства также был опубликован.

В нем министр указывает, что заявитель, вероятно, имел в виду "ситуацию в информационном поле, вызванную недоказанными словами" о том, что Ткаченко отказал в отпевании погибших в Успенском соборе Киево-Печерской лавры 7 марта.

"МКИП, национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" и Православная церковь Украины относительно этой ситуации предоставили исчерпывающий ответ, свидетельствующий, что МКИП и министр не получали никаких просьб и обращений по вышеуказанному вопросу от представителей религиозной общины, поэтому не могли отказать в отпевании погибших военных", - сказано в письме.

При этом министр добавляет, что "сторона, запустившая упомянутую информационную кампанию", не смогла предоставить никаких фактов, доказывающих правдивость обвинений против него.