На завершення будівництва музею Голодомору з бюджету виділяють 573,9 млн грн

Верховна Рада на засіданні 13 липня підтримала виділення додаткових 573,9 млн грн з державного бюджету на завершення будівництва Національного музею Голодомору.

Про це повідомила заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук.

За її словами, Верховна Рада ухвалила за основу і в цілому законопроєкт № 3473 щодо внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2023 рік", який передбачає виділення додаткових 573,9 млн грн на завершення будівництва Національного музею Голодомору.

За відповідне рішення проголосували 312 нардепів.

Кравчук нагадала, що на платформі цього музею заплановано проведення основних офіційних заходів до 90-х роковин Голодомору 1932-1933 років.

"Також заспокою скептиків, які хвилюються за державну казну: ініціатива не передбачає загального збільшення видатків державного бюджету на поточний рік. А от її реалізація допоможе досить швидко завершити вже розпочаті будівельні роботи, ввести обʼєкт в експлуатацію та гідно вшанувати пам'ять мільйонів жертв трагедії", - зазначила Кравчук.

Вона додала, що історична памʼять та справедливість - важливі як всередині країни, так і на міжнародному рівні.

"Переконана, після відкриття музей Голодомору стане must visit для усіх іноземних гостей", - зауважила Кравчук

Зауважимо, Національний музей Голодомору створено за наказом Кабміну 8 липня 2009 року ще при президенстві Віктора Ющенко. Відкриття першої черги комплексу музею відбулося у серпні 2009 року.

Будівництво другої черги комплексу розпочалося в 2017 році за президенства Петра Порошенко.

28 листопада 2020 року, під час вшанування пам’яті жертв Голодомору в Україні, президент Володимир Зеленський доручив уряду дофінансувати проєкт комплексу Національного музею Голодомору.

Музей мали ввести в експлуатацію ще минулого року, проте повномасштабна війна перешкодила цим планам.

Замовником будівництва є ДП "Дирекція з будівництва "Меморіал жертв Голодомору". Музей зможе одночасно приймати 1,5 тисячі відвідувачів.

Зауважимо, Голодомор визнали геноцидом українського народу вже у Бельгії, Ісландії, Франції, Словенії, Великій Британії, Нідерландах, Хорватії, Словаччині.

Також Європарламент підтримав резолюцію про визнання Голодомору 1922-23 років в Україні геноцидом українського народу.