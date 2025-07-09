Через схеми по ухиленню від сплати податків держава втрачає щороку 450-500 млрд гривень – Олег Гетьман

Внаслідок використання незаконних схем по ухиленню від сплати податків державний бюджет України втрачає щороку 450-500 млрд гривень. Зокрема, через сірі схеми у підакцизних галузях держава втрачає близько 35-38 млрд гривень на рік.

Про це пише координатор експертних груп Економічної експертної платформи, фахівець з питань економічної та податкової політики Олег Гетьман в авторській колонці для Delo.ua.

Відповідно до розрахунків фахівців Економічної експертної платформи, у 2024 році та 1 кварталі 2025 року спостерігаються різноспрямовані тренди щодо динаміки тіньової частки на ринку підакцизних товарів, які традиційно багато років завдавали найбільших втрат держбюджету серед інших товарів.

Тіньова частка у нафтогазовій галузі мала тенденцію до зниження, з 30% у 2020 році до 13% у 2023 році, проте у 1 кварталі 2025 року знов зросла до 19%; у тютюновій галузі – спостерігаємо зростання тіні з 6% у 2020 році до 25% за підсумками 2024 року, та 19% у 2025 році; у алкогольній продукції – тіньова частка останніми роками демонструвала низхідний тренд, у 2023 році знизилася до 38%, у 1 кварталі 2025 року знизилась до 31%.

Що відбувається на р ин ку пального

Відповідно до розрахунків фахівців Економічної експертної платформи, у 2025 році втрати бюджетів від несплати податків з пального ("чорні" продажі + мінімізація податків мережами) складуть 7-10 млрд гривень.

"Сплата податків найбільшими мережами АЗС є вкрай нерівномірною. Частина мереж сплачують більше 2 грн податків на літр, а частина – менше 1 гривні. Так само з заробітними платами: більше половини мереж сплачують ринкові заробітні плати, а частина мереж сплачують всім співробітникам "мінімалку", – зазначає Олег Гетьман.

Що відбувається на ринку т ютюнов ої продукці ї

Оцінка тіньової частки на ринку сигарет через співставлення виторгів та споживання дає результат у 19% "тіні" в 1 кварталі 2025 року. Втрати бюджетів від несплати податків з табачної продукції склали 18-20 млрд у 2023 році.

За дослідженнями компанії Kantar, "тінь" зменшилась з минулорічних 25% до 14,2% на початку 2025 року, проте у травні 2025 року зросла до 16,2%. Половина з цієї “сірої” продукції – псевдо-експорт або маркована duty-free. При такому рівні нелегальної сигаретної продукції на ринку України річні втрати державного бюджету через несплату податків оцінюються у 25,2 млрд грн (оцінка Kantar).

Схеми на ринку тютюнової продукції еволюціонували – останнім часом значно зростає псевдоекспорт. Для прикладу, виробники формально декларують експорт до країн на кшталт Сирії, але фактично продукція залишається на внутрішньому ринку.

Ситуація по різних областях України вкрай нерівномірна: якщо більшість областей у 2025 році збільшили "білі" виторги і, відповідно, зменшили тіньову частку, то Житомирська, Вінницька, Кіровоградська, Чернігівська області залишаються у антилідерах за динамікою легальних продажів.

Що відбувається на ринку а лкогольн их вироб ів

Загальний рівень споживання алкогольних напоїв у 1 кварталі 2025 року, відповідно до розрахунків фахівців Економічної експертної платформи, оцінюється на рівні 5,47 літру чистого етилового спирту на одну особу. Відповідно, рівень тіньового споживання – орієнтовно 31% ринку. Це завдає втрат бюджету в середньому 7-8 млрд грн на рік.

У трьох зазначених галузях, як і у низці інших, широко розповсюджена торгівля без жодних документів ТОВ чи ФОП, через мережу інтернет або у невеликих торгових точках у містах та селищах, торгівля у напівлегальних торгових точках із видачею псевдо-чеків чи без видачі чеків взагалі. Виготовлення продукції без сплати податків також відбувається на "підпільних" виробництвах без жодних документів, або на напівлегальних виробництвах у “третю зміну”.

Нагадаємо, за даними, озвученими Олегом Гетьманом у червні, тіньовий ринок у підакцизній галузі в Україні у 2025 році впав в середньому до 20%, тоді як у 2022-му він сягав аномальних 35%.

За даними дослідження аналітиків Kantar, у квітні 2025 року обсяг нелегального тютюнового ринку в Україні досяг рекордних 16,2%, а частка фальсифікованої продукції зросла до 8,8%.

Тим часом бізнес звертає увагу влади на критичну ситуацію, що склалася навколо впровадження електронної системи обігу алкогольних напоїв, тютюнових виробів та рідин для електронних сигарет та закликає не запускати "єАкциз" без належного тестування.

Нещодавно призначений генеральний прокурор України Руслан Кравченко пообіцяв посилити боротьбу з нелегальним бізнесом (зокрема, з контрабандою) на основних ринках товарів і послуг країни.