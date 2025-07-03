Новий генпрокурор обіцяє посилити боротьбу з тіньовою економікою

Під час круглого столу в Американській торговельній палаті (АСС) нещодавно призначений генеральний прокурор України Руслан Кравченко пообіцяв посилити боротьбу з нелегальним бізнесом (зокрема, з контрабандою) на основних ринках товарів і послуг країни.

Про це повідомляє офіційний сайт Американської торговельної палати в Україні.

Генпрокурор наголосив на "готовності активно співпрацювати з доброчесним бізнесом для напрацювання та реалізації максимально ефективних заходів з припинення нелегальної діяльності".

Під час круглого столу Кравченко, а також керівники провідних контролюючих органів і народні депутати України, заслухали основні пропозиції бізнесу щодо боротьби з тіньовою економікою.

Зокрема, у сфері роздрібної торгівлі і електронної комерції представники бізнесу відзначили спотворення конкуренції і втрати держбюджету через масове замовлення одягу, взуття і іншої продукції з-за кордону. Так, за 2024 рік в Україну надійшло 75 млн відправлень товарів. Через відсутність імпортного ПДВ на переважну більшість цих поставок держбюджет минулого року втратив близько 19 млрд. грн.

У сфері громадського харчування основною проблемою залишається велика кількість компаній, які працюють без відповідних дозволів.

Найпроблемнішою є тютюнова галузь. За даними KantarУкраїна обсяги нелегальної продукції у 2025 році сягнули 16,2%, бюджетні втрати — понад 25 млрд грн. Аби знизити вплив тіньового ринку бізнес пропонує посилити контрольно-перевірочні заходи та державні експертизи, прийняти нарешті законопроект №9364 щодо посилення відповідальності за незаконний обіг підакцизних товарів (проект пройшов перше читання у Верховній Раді ще у квітні 2024 року), а також створити "бібліотеку зразків" готової продукції – для швидшої ідентифікації підробок.

На алкогольному ринку головна проблема – ціновий демпінг з боку нелегальних виробників. Основна пропозиція бізнес-спільноти – відновити щорічний перегляд мінімальних цін на алкоголь, що може дати держбюджету додатково понад 2 млрд. грн.

А от на ринку побутової техніки "тіньовики" в основному концентруються на найбільш дорогих, але компактних товарах – смартфони, ноутбуки, годинники, навушники, тощо. Наприклад, по окремих моделях смартфонів частка нелегальної продукції доходила до 80%. За оцінками експертів, загальний обсяг втрат держбюджету від несплачених податків на цьому ринку у 2025 року може сягнути 10 млрд. грн.

У сфері фіксованого інтернету відбувається поступовий перехід основних компаній від використання схем з фізособами-підприємцями до загальної системи оподаткування. І хоча окремі провайдери і намагаються "економити" - зокрема, через платежі на ФОПи з непрофільними КВЕДами. Але тим не менш, у І кварталі 2025 р. обсяг сплачених податків по галузі зріс в півтора рази (порівняно до аналогічного періоду 2024 р.) – з 0,8 до 1,2 млрд. грн.

Раніше Руслан Кравченко пообіцяв створити умови для подальшого впровадження дієвих гарантій захисту прав та законних інтересів бізнесу.