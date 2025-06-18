Як боротися з нелегальним тютюном? Рецепт від Гетманцева

Після зменшення вдвічі обсягу нелегального ринку тютюну в 2024 році до 12,6% на кінець року, в першому кварталі цього року спостерігається тривожна тенденція до зростання тютюнової тіні – до 14,1%.

Про це заявив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев у своїй програмі, в якій дослідів тіньовий сектор тютюнового ринку.

На думку народного депутата боротьба з тіньовою тютюновою галуззю має відбуватися за кількома напрямами, які можуть суттєво вплинути на зменшення тіні.

Одним з напрямів є введення електронного акцизу на тютюнові вироби. Так ще 2023 року був прийнятий закон щодо функціонування системи електронного акцизу для тютюнових виробів та алкогольних напоїв. З 1 січня 2026 року має відбутися повноцінне впровадження цієї системи в Україні.

"Відповідне програмне забезпечення дозволить відслідкувати кожну пачку тютюнового виробу від імпортера або виробника до кінцевої каси по всьому шляху її руху. Кожен поліцейський, який зупиняє відповідну вантажівку з тютюном, зможе побачити чи є ця пачка контрабандою чи контрафактом, або це легальна пачка цигарок", - підкреслює голова фінансового комітету Верховної Ради.

Ще одним напрямком, на його думку, має стати посилення співпраці на міжнародному рівні між правоохоронцями та митниками. Адже, за словами Гетманцева, цигарки, які імпортуються в Україну не з'являються з нікуди. Тому що є країна звідки вони йдуть на експорт, а компанія-експортер отримує відшкодування з ПДВ на поставлену партію.

"Якщо відбувається обмін інформацією між правоохоронними органами України та наших міжнародних партнерів, то сховати таку операцію практично неможливо", - зазначає Данило Гетманцев.

Не менш важливим напрямком боротьби з нелегальним тютюном голова фінансового комітету вважає посилення відповідальності серед посадовців. За його словами, якщо на території громади існує кіоск з продажу нелегального тютюну, то нікого не цікавить яким чином він влаштований.

"Якщо керівник поліцейського відділку громади не може забезпечити дотримання законодавства щодо реалізації нелегальної продукції на території відповідної громади, то немає різниці чи це через відсутність професіоналізму, чи, тому що бере участь в цих махінаціях. Те ж саме стосується і Бюро економічної безпеки, і Державної податкової служби, і митниці. Коли керівник буде відповідати за результат і буде знати, що при відсутності такого результату він піде з посади, тоді ситуація зміниться дуже швидко", - вважає голова фінансового комітету Данило Гетманцев.

У зв’язку з цим він також навів перелік областей-"лідерів" тіньового ринку тютюну.

"Дніпропетровська область - абсолютний багаторічний лідер в Україні тіньового тютюну. Також Харківська і Одеська область, Київ і Київська область, Хмельницька і Львівська область. Географічно ці регіони розкидані й фактично непов'язані між собою територіально. Невже керівництво правоохоронних органів цих регіонів не знає що відбувається? Ну, ми ж дорослі люди", - резюмував Данило Гетманцев.