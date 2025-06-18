Как бороться с нелегальным табаком? Рецепт от Гетманцева

После уменьшения вдвое объема нелегального рынка табака в 2024 году до 12,6% к концу года, в первом квартале этого года наблюдается тревожная тенденция к росту табачной тени – до 14,1%.

Об этом заявил глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в своей программе, в которой исследовал теневой сектор табачного рынка.

По мнению народного депутата, борьба с теневой табачной отраслью должна происходить по нескольким направлениям, которые могут существенно повлиять на уменьшение тени.

Одним из направлений является введение электронного акциза на табачные изделия. Так, еще в 2023 году был принят закон о функционировании системы электронного акциза для табачных изделий и алкогольных напитков. С 1 января 2026 г. должно состояться полноценное внедрение этой системы в Украине.

"Соответствующее программное обеспечение позволит отследить каждую пачку табачного изделия от импортера или производителя до конечной кассы по всему пути ее движения. Каждый полицейский, который останавливает соответствующий грузовик с табаком, сможет увидеть является ли эта пачка контрабандой или контрафактом, или это легальная пачка сигарет", - подчеркивает председатель финансового комитета Верховной Рады.

Еще одним направлением, по его мнению, должно стать усиление сотрудничества на международном уровне между правоохранителями и таможенниками. Ведь, по словам Гетманцева, импортируемые в Украину сигареты не появляются из никуда. Потому что есть страна, откуда они идут на экспорт, а компания-экспортер получает возмещение по НДС на поставленную партию.

"Если происходит обмен информацией между правоохранительными органами Украины и нашими международными партнерами, то скрыть такую операцию практически невозможно", — отмечает Даниил Гетманцев.

Не менее важным направлением борьбы с нелегальным табаком глава финансового комитета считает ужесточение ответственности среди должностных лиц. По его словам, если на территории общины существует киоск по продаже нелегального табака, то никого не интересует, как он устроен.

"Если руководитель полицейского отдела общины не может обеспечить соблюдение законодательства по реализации нелегальной продукции на территории соответствующей общины, то нет разницы ли это из-за отсутствия профессионализма, или, потому что участвует в этих махинациях. То же самое касается и Бюро экономической безопасности, и Государственной налоговой службы, и таможни. Когда руководитель будет отвечать за результат и будет знать, что при тогдашней ситуации, он будет тогда, если при этом будет, то при этом будет очень опасно". – считает глава финансового комитета Даниил Гетманцев.

В этой связи он также привел перечень областей-"лидеров" теневого рынка табака.

"Днепропетровская область - абсолютный многолетний лидер в Украине теневого табака. Также Харьковская и Одесская область, Киев и Киевская область, Хмельницкая и Львовская область. Географически эти регионы разбросаны и фактически не связаны между собой территориально. Неужели руководство правоохранительных органов этих регионов не знает что происходит? Ну, мы же взрослые люди", - резюмировал Даниил Гетманцев.