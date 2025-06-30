Тіньовий ринок сигарет у квітні зріс до 16,2%, частка підробок наблизилась до 9% – дослідження

У квітні 2025 року обсяг нелегального тютюнового ринку в Україні досяг рекордних 16,2%, а частка фальсифікованої продукції зросла до 8,8%.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на дослідження аналітиків Kantar.

Тіньовий ринок сигарет

В Україні тіньовий ринок сигарет продовжує розширюватися: у квітні 2025 року частка нелегальної торгівлі тютюновими виробами досягла 16,2%, порівняно з 14,1% на початку року.

При цьому, враховуючи масштаби нелегальної продукції на ринку, втрати державного бюджету через несплату податків сягають 25,2 млрд гривень на рік. Обсяг тіньового ринку сигарет у 2025 році перевищує 5 мільярдів штук.

У квітні знову було зафіксовано зростання ринку нелегальних тютюнових виробів із суттєвим збільшенням частки підробок, яка піднялася до 8,8% порівняно з 6,4% у лютому 2025 року. За середньорічними показниками, понад третина контрафактної продукції (39%) має підроблені акцизні марки. Зокрема, 33% із них маркуються як продукція Marshall Finest Tobacco (United Tobacco)/VK Tobacco FZE, а 6% — "Українського Тютюнового Виробництва".

Варто зазначити, що вагому частину нелегальної продукції становлять сигарети з маркуванням Duty Free або ті, що призначені для експорту, але нелегально продаються всередині країни. Більше половини такої продукції, за маркуванням, виробляє Винниківська тютюнова фабрика.

Основні бренди цієї категорії — Compliment (47%) та Lifa (5%). Решту 43% складають торгові марки виробника Marshall Finest Tobacco, зокрема Marshall (26%), Urta (9%) і Brut (3%).

Найбільші обсяги нелегальної торгівлі сигаретами традиційно припадають на шість областей, які разом формують 71% ринку: Дніпропетровська (27%), Одеська (13%), Львівська (10%), Харківська (9%), Київ та Київська область (7%) і Хмельницька (6%).

Значна частина нелегальних продажів припадає на кіоски та магазини — у квітні 2025 року через ці канали реалізували 67% усієї нелегальної тютюнової продукції.

Довідково:

У рамках дослідження було проведено персоналізовані інтерв’ю з трьома тисячами курців — чоловіками і жінками віком від 18,5 років і старше. Опитування охопило постійних мешканців України, а також внутрішньо переміщених осіб. Водночас у період 2022–2025 років дослідження не включало тимчасово окуповані та прифронтові території. Моніторинг здійснюється чотири рази на рік.

Нагадаємо, протягом п’яти місяців 2025 року в Україні стабільно зростають виторги від реалізації підакцизних товарів. Українці стали більше купувати алкоголь, сигарети та пальне.