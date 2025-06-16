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Українці стали частіше купувати алкоголь, тютюн та пальне: скільки витратили

гривня, гроші
В Україні зростають офіційні продажі підакцизних товарів

Протягом п’яти місяців 2025 року в Україні стабільно зростають виторги від реалізації підакцизних товарів. Українці стали більше купувати алкоголь, сигарети та пальне.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу Державної податкової служби України.

У відомстві серед причин зростання називають ефективну боротьбу з тіньовим ринком, підвищення прозорості розрахункових операцій та сезонне пожвавлення економіки.

Алкогольні напої 

За даними ДПС, у січні українці витратили на придбання алкоголю майже 12 млрд грн. У травні – 14,46 млрд грн (+21 % до січня).

Крім того, зростає не лише середній чек, а й кількість покупок.

Серед основних факторів:

  • активізація ресторанного та розважального бізнесу, 
  • підвищення контролю з боку ДПС за продажами. 

Тютюнові вироби 

У травні 2025 року українці витратили на тютюнові вироби 13,08 млрд грн – більше, ніж на алкоголь. У січні на купівлю цигарок витрачено 10,38 млрд грн.

"Вартість тютюнових виробів стабільно зростає через акцизну політику, імпортозалежність сировини та перехід на продукцію вищої цінової категорії. До того ж активна боротьба з тіньовим ринком поступово переводить продажі в легальну площину", - коментують в ДПС.

Пальне

В ДПС констатують, що обсяги реалізованого пального також зростають. У січні продали 558,3 млн літрів, у травні – 639,9 млн літрів (+14,6 % до січня).

Такий приріст пояснюється одразу кількома чинниками: стартом польових робіт, активізацією транспорту і логістики, а також збільшенням внутрішнього туризму.

Крім того, ціни на пальне залишаються відносно стабільними, що сприяє зростанню обсягів.

Фото 2 — Українці стали частіше купувати алкоголь, тютюн та пальне: скільки витратили

"Все більше операцій проводиться офіційно через РРО. Це свідчить про доброчесність суб’єктів господарювання, ефективність контролю з боку податкових органів і поступову легалізацію роздрібного ринку", - підкреслили в ДПС.

Зауважимо, за перші п’ять місяців 2025 року надходження акцизного податку до державного бюджету України склали 69,7 млрд грн. Це на 11,3 млрд грн більше за планові показники.

Автор:
Світлана Манько