Українці стали частіше купувати алкоголь, тютюн та пальне: скільки витратили

Протягом п’яти місяців 2025 року в Україні стабільно зростають виторги від реалізації підакцизних товарів. Українці стали більше купувати алкоголь, сигарети та пальне.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу Державної податкової служби України.

У відомстві серед причин зростання називають ефективну боротьбу з тіньовим ринком, підвищення прозорості розрахункових операцій та сезонне пожвавлення економіки.

Алкогольні напої

За даними ДПС, у січні українці витратили на придбання алкоголю майже 12 млрд грн. У травні – 14,46 млрд грн (+21 % до січня).

Крім того, зростає не лише середній чек, а й кількість покупок.

Серед основних факторів:

активізація ресторанного та розважального бізнесу,

підвищення контролю з боку ДПС за продажами.

Тютюнові вироби

У травні 2025 року українці витратили на тютюнові вироби 13,08 млрд грн – більше, ніж на алкоголь. У січні на купівлю цигарок витрачено 10,38 млрд грн.

"Вартість тютюнових виробів стабільно зростає через акцизну політику, імпортозалежність сировини та перехід на продукцію вищої цінової категорії. До того ж активна боротьба з тіньовим ринком поступово переводить продажі в легальну площину", - коментують в ДПС.

Пальне

В ДПС констатують, що обсяги реалізованого пального також зростають. У січні продали 558,3 млн літрів, у травні – 639,9 млн літрів (+14,6 % до січня).

Такий приріст пояснюється одразу кількома чинниками: стартом польових робіт, активізацією транспорту і логістики, а також збільшенням внутрішнього туризму.

Крім того, ціни на пальне залишаються відносно стабільними, що сприяє зростанню обсягів.

"Все більше операцій проводиться офіційно через РРО. Це свідчить про доброчесність суб’єктів господарювання, ефективність контролю з боку податкових органів і поступову легалізацію роздрібного ринку", - підкреслили в ДПС.

Зауважимо, за перші п’ять місяців 2025 року надходження акцизного податку до державного бюджету України склали 69,7 млрд грн. Це на 11,3 млрд грн більше за планові показники.