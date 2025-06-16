Пальне в Україні дорожчає вслід за нафтою: до чого готуватись водіям

Військова операція Ізраїлю в Ірані спричинила стрімке зростання цін на нафту. На фоні цього буквально за кілька днів стрімко зросли й ціни в Україні: за кілька днів бензин у низки загальнонаціональних операторів здорожчав на 2 грн/л, а дизель на 1 грн/л. Газ при цьому продовжує дешевшати. Delo.ua дослідило чи є передумови до подальшого здорожчання пального на цьому тижні.

Головним чинником, що зумовив зростання цін на глобальних нафтових ринках стали удари Ізраїлю по Ірану в ніч 13 червня. Ціна нафти еталонної марки Brent перевищила $78 за барель, зафіксувавши найбільший денний приріст з березня 2022 року після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Загроза масштабної війни в регіоні, на який припадає третина світового видобутку сирої нафти, викликала в інвесторів побоювання щодо постачання сировини з цього регіону.

Станом на вечір п'ятниці 13 червня порівняно з попереднім днем серпневі ф’ючерси еталонної марки Brent здорожчали на $4,87 за барель або на 7,03% до $74,23 за барель, а липневі ф’ючерси американської марки нафти West Texas Intermediate здорожчали на $4,94 за барель або на 7,26% до $72,98 за барель.За тиждень нафта марки Brent зросла в ціні на 12,5%, а WTI на 13%.

До кінця торгів 13 червня ціни дещо впали, оскільки офіційний Тегеран заявив, що нафтова галузь країни не постраждала та продовжує працювати. Аналітики також схвильовані можливістю блокування Ормузької протоки, через яку йде трафік морського експорту нафти з Ірану, Іраку, Саудівської Аравії та Кувейту. Щоденно через протоку проходить це близько 18-19 млн барелів, що складає до 20% світового споживання. Втім, як повідомляє Reuters, економіка Ірану значною мірою залежить від вільного проходу нафти через Ормузьку протоку, а її блокування може значно погіршити відносини Ірану з Китаєм, що є єдиним покупцем іранської нафти.

Мережі передчасно підвищили ціни на бензин та дизель

За даними консалтингової компанії "Нафторинок" наприкінці минулого тижня в Україні стався аномальний стрибок цін на дизпаливо. Вже в п'ятницю 13 червня порівняно з 6 червня середня гуртова ціна дизпалива виросла на 1,75 грн/л або на 4% до 43,97 грн/л. Паралельно зростали ціни на сировину на зовнішніх ринках: станом на вечір п'ятниці 6 червня порівняно з попереднім днем ф'ючерси на газойль (основний компонент дизельного пального, що нерідко використовується, як самостійне пальне для дизельних двигунів) на Лондонській біржі зросли на $37,50/тонна до $690,60/тонна.

Темпи імпорту дизпалива у червні сповільнилися: обсяги імпорту ресурсу за 11 днів червня зменшилися на 19,1% порівняно з аналогічним періодом травня. Середньодобовий показник імпорту впав на 24% щодо попереднього місяця.

Гуртові ціни на бензин на минулому тижні також зросли. Станом на 13 червня порівняно з 6 червня середня гуртова ціна бензину А-95 зросла на 2,81% або на 1,32 грн/л до 48,22 грн/л.

Котирування бензину А-95 в європейських портах напередодні 12 червня зросли на 0,4-0,9%: в портах Північно-­Західної Європи ціна пального зросла на $6/тонна, до $720-751/тонна, а в Середземномор’ї — на $3/тонна, до $715-726/тонна.

Імпорт бензину протягом першої половині минулого тижня дещо прискорився, проте суттєво поступається рівню попереднього місяця. Середньодобовий обсяг постачань бензину усіх марок протягом 11 днів червня зменшився на 17,1% у порівнянні з травнем.

На фоні злету нафтових котирувань за минулий тиждень зросли також ціни на АЗС. Найбільші в країні мережі АЗС ОККО та WOG протягом п'яти днів минулого тижня додали до ціни на бензин А-95 1 грн/л. А на вихідних бензин та дизель в цих мережах зросли додатково на 1 грн/л. Ціни на стелах протягом тижня коригували також "БРСМ-Нафта", MOTTO, Ukrnafta, Socar та UPG. Станом на 13 червня порівняно з 6 червня середня ціна бензину А-95 на АЗС зросла на 68 коп./л до 55,31 грн/л, середня ціна дизпалива за тиждень знизилась на 2 коп./л до 52,34 грн/л.

За словами засновника групи "Прайм" Дмитра Льоушкіна, навіть на тлі новин про стрімке зростання нафтових котирувань в мереж АЗС поки не було передумов, щоб збільшувати ціну на АЗС, оскільки зазвичай між зміною нафтових котирувань та зміною цін на АЗС проходить кілька тижнів.

Підстав для такого підвищення в них не було. Пройшло ще надто мало часу. Я думаю, що власники мереж вирішили компенсувати втрати від падіння продажів, які були від початку року Дмитро Льоушкін Засновник групи компаній "Прайм"

За його словами, наразі зростання цін на нафту Brent $65/барель до $75/барель дає підстави чекати здорожчання ціни на бензин та дизпальне на 4,5 грн/л. Таким чином, якщо поточні ціни на нафту протримаються ще 10 днів можна очікувати подальше зростання цін на дизпаливо ще на 3,5 грн/л та бензин на 2,5 грн/л. Водночас великі мережі АЗС, які мають запас маржинальності, можуть стримати ціну бензину А-95 нижче психологічної позначки 60 грн/л.

Водночас він зауважує, що наразі ніхто не знає як довго нафта протримається на поточних позначках, бо якщо США досягнуть прогресу в укладенні "ядерної угоди" з Іраном це може повернути нафтові котирування до позначки $65/барель. І навпаки у випадку подальшої ескалації конфлікту ціни можуть додатково збільшитись до $80/барель.

Директор консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн сумнівається що раллі на нафтових ринках переросте в довготривалий тренд.

Ми за останній рік неодноразово бачили як швидко злітають ціни на нафту і як вони потім швидко падають. За попереднього загострення протистояння між Ізраїлем з Іраном ціни також швидко злетіли, але потім так само швидко відкотилися назад. Тож я не вірю, що цей тренд на ринку нафти закріпиться Сергій Куюн Директор консалтингової групи "А-95"

Трейдери чекають на стабілізацію гуртових цін на газ

За даними "Нафторинку" в другій половині минулого тижня тренд гуртових цін на пропан-бутан на українському ринку змінився зростанням. З 11 по 13 червня середня ціна автогазу на умовах доставки зросла на 339 грн/тонна до 52 498 грн/тонна. На умовах самовивозу газ в гурті в середньому подорожчав на 67 грн/тонна до 49 878 грн/тонна.

Темпи імпорту скрапленого газу сповільнилися порівняно з травнем. Середньодобовий показник імпорту за 11 днів червня зменшився на 5,2% щодо попереднього місяця.

На АЗС пропан-бутан продовжив дешевшати. Станом на 13 червня порівняно з 6 червня середня ціна газу на АЗС знизилась на 32 коп./л до 33,93 грн/л. Великі мережі які збільшували ціни на бензин та дизель залишили ціни на газ незмінними.

За словами засновника системи торгівлі скрапленим газом Sintonec LPG Михайла Шубана, наразі ринок очікує незначного зростання та подальшої стабілізації гуртових цін на газ. Загалом на цьому тижні середня ціна пропан-бутану в гурті може додатково зрости на 200-300 грн/тонна. А от на АЗС газ все ще зберігає потенціал до зниження на 50-70 коп./л.

Ціни на пальне у великих мережах АЗС:

Мережа АЗС Бензин А-95, грн/л Дизпальне, грн/л Автогаз, грн/л OKKO 59,99 56,99 35,99 WOG 59,99 56,99 35,98 Socar 59,99 56,99 35,98 Motto 54,49 50,99 32,99 БРСМ-Нафта 51,99 49,49 31,99

Дані: застосунки мереж АЗС.