Ціни на нафту стрімко підскочили після ударів Ізраїлю по Ірану

У п’ятницю, 13 червня, ціни на нафту зросли більш ніж на 13% на тлі повідомлень про удари Ізраїлю по Ірану. Це стало найвищим стрибком за останні місяці й спричинило побоювання щодо можливих перебоїв у постачанні сировини

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Bloomberg.

Зазначається, що вартість нафти марки Brent перевищила $78 за барель, зафіксувавши найбільший денний приріст з березня 2022 року після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Вартість американської нафти West Texas Intermediate зросла на $5,38 (або 7,91%) – до $73,42 за барель після денного максимуму в $74,35.

Нафтовий ринок відреагував на побоювання з приводу масштабної війни в регіоні, на який припадає третина світового видобутку сирої нафти.

Нагадаємо, у ніч проти 13 червня Ізраїль розпочав масштабну операцію проти Ірану та завдав ударів по його ядерних та військових об'єктах. В Ізраїлі оголошено надзвичайний стан та очікується відповідь Тегерана.

"Ізраїльський удар по Ірану ще більше підвищив премію за ризик", - зазначив старший аналітик з енергетики MST Marquee Сол Кавонік в коментарі The Guardian.

За його словами, "конфлікт має загостритись до рівня іранської відповіді на нафтову інфраструктуру в регіоні, перш ніж це справді суттєво вплине на постачання нафти". Він додав, що в екстремальному сценарії Іран може перешкодити постачанню до 20 мільйонів барелів на день — або шляхом атак на інфраструктуру, або обмеженням проходу через Ормузьку протоку.

Нагадаємо,раніше ціни на нафту зросли на тлі очікувань інвесторів щодо результатів переговорів між США та Китаєм. Існує надія, що ці домовленості зможуть послабити торговельну напруженість, що своєю чергою позитивно вплине на попит на паливо.