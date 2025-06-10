Ціни на нафту зросли: інвестори чекають результатів торговельних переговорів між США та Китаєм

Ціни на нафту зросли у вівторок, 10 червня, на тлі очікувань інвесторів щодо результатів переговорів між США та Китаєм. Існує надія, що ці домовленості зможуть послабити торговельну напруженість, що своєю чергою позитивно вплине на попит на паливо.

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Про це пише Delo.ua з посиланням на публікацію Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 22 центи, або 0,3%, до 67,26 долара за барель. Ціна на американську нафту марки West Texas Intermediate зросла на 18 центів, або 0,3%, до 65,47 долара.

Вказується, що у понеділок ціна на нафту Brent зросла до 67,19 долара, що є найвищим показником з 28 квітня, завдяки перспективі торговельної угоди між США та Китаєм.

У Лондоні відбувся другий день торговельних переговорів між США та Китаєм. Високопосадовці обох країн прагнули послабити напруженість, яка вийшла за рамки тарифів і поширилася на обмеження щодо рідкісноземельних елементів. Ця ситуація несе ризики для глобальних ланцюжків поставок і може сповільнити економічне зростання, пише Reuters.

Президент США Дональд Трамп заявив у понеділок, що діалог іде добре, і він "отримує лише позитивні звіти" від своєї команди в Лондоні.

Зустрічі можуть підтримати світові економічні перспективи й збільшити попит на нафту, що стимулює оптимізм на ринку.

На тлі цих переговорів ціни на нафту відновилися. Аналітики Goldman Sachs зазначили, що побоювання щодо попиту зменшилися завдяки прогресу у Вашингтонсько-Пекінських переговорах та сприятливому звіту про зайнятість у США. Однак, існує ризик для поставок нафти в Північній Америці через масштабні лісові пожежі в Канаді.

З іншого боку, Іран заявив, що незабаром передасть зустрічну пропозицію щодо ядерної угоди у відповідь на позицію США. Будь-яке послаблення санкцій проти Ірану дозволить йому збільшити експорт нафти, що може вплинути на світові ціни.

Іран є третім за величиною виробником серед членів Організації країн-експортерів нафти, і будь-яке послаблення санкцій США щодо Ірану дозволить йому експортувати більше нафти, що негативно вплине на світові ціни на сиру нафту.

Нагадаємо, ціни на нафту знизилися, але рухалися до першого тижневого зростання за три тижні. Це пов'язано з тим, що президент США Дональд Трамп і лідер Китаю Сі Цзіньпін відновили торговельні переговори.