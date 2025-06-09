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Торік Україна вперше вичерпала квоту на біоетанол до ЄС: лідерами стали приватні підприємства
У 2024 році Україна вперше повністю використала квоту на експорт біоетанолу до Європейського Союзу, відвантаживши 99,3 тис. тонн продукції. При цьому приватні виробники забезпечили 62% від загального обсягу поставок, а три приватні заводи — 38% експорту.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення членкині комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Ніни Южаніної.
Україна вичерпала квоту на біоетанол
У 2024 році Україна експортувала 99,3 тис. тонн біоетанолу, а не 115 тис. тонн, як раніше повідомляв міністр економіки. Решта обсягів, що часто плутають із біоетанолом, — це харчовий спирт, наголосила вона.
Серед 17 біоетанольних заводів, що нині працюють в Україні, 12 були приватизовані впродовж останніх років. Однак лише три з них здійснювали експорт біоетанолу у 2024 році, забезпечивши 38,1 тис. тонн або 38% від загального обсягу постачань. У підсумку, приватні виробники забезпечили 62% всього експорту біоетанолу з України.
Сприятливими чинниками для розвитку галузі стали:
- перехід нафтогазовидобувних компаній від російського метанолу до українського біоетанолу;
- експорт великих консолідованих партій продукції на ринок ЄС (не менше 10 тис. тонн за поставку);
- ефективна логістика: постачання біоетанолу бензовозами до НПЗ ЄС із зворотним завантаженням бензину для українського ринку;
- скасування квоти на експорт біоетанолу в ЄС, яка вже знову діє у розмірі 100 тис. тонн етилового спирту на рік;
- запровадження в Україні обов’язкового додавання 5% біоетанолу до бензинів.
Ці чинники створюють передумови для стабільного розвитку виробництва біоетанолу як конкурентоспроможного на внутрішньому та зовнішньому ринках.
Нагадаємо, біоетанол в бензині став обов’язковим з 1 травня. Так, в Україні набули чинності положення закону, згідно якого в бензині, що реалізується в місцях оптової та роздрібної торгівлі пальним, повинні міститися не менше 5% біоетанолу (в об’ємному співвідношенні).