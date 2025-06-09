В прошлом году Украина впервые исчерпала квоту на биоэтанол в ЕС: лидерами стали частные предприятия

В 2024 году Украина впервые полностью использовала квоту на экспорт биоэтанола в Европейский Союз, отгрузив 99,3 тыс. тонн продукции. При этом частные производители обеспечили 62% от общего объема поставок, а три частных завода — 38% экспорта.

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Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на сообщение члена комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Нины Южаниной.

Украина исчерпала квоту на биоэтанол

В 2024 году Украина экспортировала 99,3 тыс. тонн биоэтанола, а не 115 тыс. тонн, как ранее сообщал министр экономики. Остальные объемы, часто путающие с биоэтанолом, — это пищевой спирт, подчеркнула она.

Среди 17 биоэтанольных заводов, ныне работающих в Украине, 12 были приватизированы в последние годы. Однако только три из них осуществляли экспорт биоэтанола в 2024 году, обеспечив 38,1 тыс. тонн или 38% от общего объема поставок. В итоге частные производители обеспечили 62% всего экспорта биоэтанола из Украины.

Предрасполагающими факторами для развития отрасли стали:

переход нефтегазодобывающих компаний от российского метанола к украинскому биоэтанолу;

экспорт крупных консолидированных партий продукции на рынок ЕС (не менее 10 тыс. тонн за поставку);

эффективная логистика: снабжение биоэтанолом бензовозами в НПЗ ЕС с обратной загрузкой бензина для украинского рынка;

отмена квоты на экспорт биоэтанола в ЕС, которая уже снова действует в размере 100 тыс. тонн этилового спирта в год;

введение в Украину обязательного добавления 5% биоэтанола к бензинам.

Эти факторы создают предпосылки для стабильного развития производства биоэтанола как конкурентоспособного на внутреннем и внешнем рынках.

Напомним, биоэтанол в бензине стал обязательным с 1 мая. Так, в Украине вступили в силу положения закона, согласно которому в реализуемом бензине в местах оптовой и розничной торговли горючим должны содержаться не менее 5% биоэтанола (в объемном соотношении).