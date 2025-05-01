Биоэтанол в бензине стал обязательным с 1 мая: что советуют водителям и как это повлияет на цены на АЗС

1 мая в Украине вступили в силу положения закона, согласно которому в бензине, реализуемом в местах оптовой и розничной торговли горючим, должны содержаться не менее 5% биоэтанола (в объемном соотношении).

Это требование не распространяется на бензины с октановым числом 98 и выше, а также на топливо, покупаемое Государственным агентством резерва или Министерством обороны.

Эти нововведения предусмотрены Законом Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины об обязательности использования жидкого биотоплива (биокомпонентов) в области транспорта" от 04.06.2024 №3769-IX.

Согласно законодательству, для хозяйствующих субъектов, осуществляющих розничную торговлю горючим, установлена ответственность в виде наложения штрафа в размере семи прожиточных минимумов для трудоспособных лиц за каждые 1000 литров полученной для реализации партии бензинов автомобильных. На сегодняшний день это составляет 21 196 грн за каждые 1000 литров.

Но Государственная экологическая инспекция пока не планирует штрафовать АЗС за торговлю бензином без биоэтанола из-за того, что до сих пор не разработаны и не утверждены формы протокола и порядок учета. Пока документы в разработке.

Что советуют водителям?

Директор консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн отмечает, что переход на бензин с биоэтанолом требует высокой технологической дисциплины, которой далеко не все АЗС соблюдают.

Он пояснил, что спирт обладает свойством активно впитывать влагу, а это может привести к расслоению горючего на воду, этанол и низкооктановый бензин. Чтобы избежать таких последствий, необходимо тщательно очищать резервуары нефтебаз и АЗС, бензовозы, а также постоянно контролировать качество смеси с помощью маркеров воды.

"В больших сетях эта работа длилась последний месяц минимум. Созданы штабы оперативного реагирования на разные ситуации. То есть без внимания ни один вопрос не останется. Честно, не знаю, что делают так называемые эконом-сети и другие периферийные игроки", – подчеркнул Куюн.

Он советует водителям в первые два месяца воздержаться от покупки дешевого бензина.

"Рекомендации: минимум май и июнь воздержаться от покупки "дешевого" бензина. Он вам таким потом не сдастся. Точно не заправляться на "бочках" – там точно никто ничего делать не будет", — подчеркнул эксперт.

Что будет с ценами на бензин

Как сообщили представители операторов ведущих сетей АЗС, они адаптировались к новым требованиям и уже осуществляют реализацию бензина с добавленным биокомпонентом.

Чтобы наладить в Украине процесс смешения биоэтанола с бензином, необходимо модернизировать нефтебазы, на которых это должно происходить, а это значительные инвестиции.

В компании Amic Energy отмечают, что добавление биоэтанола к бензину может повысить конечную стоимость горючего на 40-70 коп./л из-за дополнительной премии, учитываемой в ценовой формуле. В то же время подчеркивают: потребитель не почувствует это подорожание на фоне общей конъюнктуры рынка и снижения мировых цен на нефть.

Добавим, биоэтанол – это этанол, который получают в процессе переработки растительного сырья для использования в качестве биотоплива или топливной добавки. Биоэтанол является важным компонентом в производстве экологического горючего, поскольку его добавляют в бензин для снижения вредных выбросов и уменьшения зависимости от традиционных ископаемых топлив.

О том, какими будут цены на АЗС в мае, читайте в материале Delo.ua.