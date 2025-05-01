Біоетанол в бензині став обов’язковим з 1 травня: що радять водіям та як це вплине на ціни на АЗС

1 травня в Україні набули чинності положення закону, згідно якого в бензині, що реалізується в місцях оптової та роздрібної торгівлі пальним, повинні міститися не менше 5% біоетанолу (в об’ємному співвідношенні).

Ця вимога не поширюється на бензини з октановим числом 98 і вище, а також на пальне, яке купуватимуть Державне агентство резерву або Міністерство оборони.

Ці нововведення передбачені Законом України "Про внесення змін до деяких законів України щодо обов’язковості використання рідкого біопалива (біокомпонентів) у галузі транспорту" від 04.06.2024 № 3769-IX.

Відповідно до законодавства, для суб’єктів господарювання, які здійснюють роздрібну торгівлю пальним, встановлена відповідальність у вигляді накладення штрафу в розмірі семи прожиткових мінімумівдля працездатних осіб за кожні 1000 літрів одержаної для реалізації партії бензинів автомобільних. На сьогодні це складає 21 196 грн за кожні 1000 літрів.

Але Державна екологічна інспекція поки не планує штрафувати АЗС за торгівлю бензином без біоетанолу через те, що досі не розроблені і не затверджені форми протоколу та порядок обліку. Наразі документи у розробці.

Що радять водіям?

Директор консалтингової групи А-95 Сергій Куюн зауважує, що перехід на бензин із біоетанолом вимагає високої технологічної дисципліни, якої далеко не всі АЗС дотримуються.

Він пояснив, що спирт має властивість активно вбирати вологу, а це може призвести до розшарування пального на воду, етанол і низькооктановий бензин. Щоб уникнути таких наслідків, необхідно ретельно очищувати резервуари нафтобаз і АЗС, бензовози, а також постійно контролювати якість суміші за допомогою маркерів води.

"У великих мережах ця робота тривала останній місяць мінімум. Створені штаби оперативного реагування на різні ситуації. Тобто без уваги жодне питання не залишиться. Чесно, не знаю, що роблять так звані економ-мережі та інші периферійні гравці", – підкреслив Куюн.

Він радить водіям у перші два місяці утриматися від купівлі надто дешевого бензину.

"Рекомендації: мінімум травень і червень утриматись від купівлі "дешевого" бензину. Він вам таким потім не здасться. Точно не заправлятися на "бочках" – там точно ніхто нічого робити не буде", - наголосив експерт.

Що буде з цінами на бензин

Як повідомили enkorr представники операторів провідних мереж АЗС, вони адаптувалися до нових вимог і вже здійснюють реалізацію бензину з доданим біокомпонентом.

Щоб налагодити в Україні процес змішування біоетанолу з бензином, необхідно модернізувати нафтобази, на яких це має відбуватись, а це значні інвестиції. Тому більшість великих операторів АЗС обрали шлях мінімізації ризиків і одразу вирішили купувати відповідне пальне за кордоном.

У компанії Amic Energy зазначають, що додавання біоетанолу до бензину може підвищити кінцеву вартість пального на 40-70 коп./л через додаткову премію, яка враховується у ціновій формулі. Водночас підкреслюють: споживач не відчує цього здорожчання на тлі загальної кон’юнктури ринку і зниження світових цін на нафту.

Додамо, біоетанол — це етанол, який отримують у процесі переробки рослинної сировини для використання як біопалива або паливної добавки. Біоетанол є важливим компонентом у виробництві екологічного пального, оскільки його додають у бензин для зниження шкідливих викидів і зменшення залежності від традиційних викопних палив.

Про те, якими будуть ціни на АЗС у травні, читайте в матеріалі Delo.ua.