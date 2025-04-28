Нафта дорожчає на фоні зниження напруги між Китаєм та США: якими будуть ціни на АЗС у травні

Обіцянка президента США Дональда Трампа суттєво знизити мита для Китаю та негласне скасування КНР мит на американські напівпровідники сигналізують про деескалацію торгової війни між двома найбільшими економіками світу. Хоча за умови непередбачуваної політики нової адміністрації Білого дому робити прогнози складно, ринок очікує поступове збільшення цін на нафту та зростання цін на бензин та дизель у травні. Водночас ціни на автогаз залишатимуться стабільними, після тривалого тренду падіння в гурті.

За минулий тиждень ціни на еталонні марки нафти знизилися, через побоювання інвесторів щодо торгової війни між Китаєм та США. Хоча очільник Білого дому Дональд Трамп пообіцяв суттєво знизити мита щодо товарів з Китаю, в Пекіні повідомили, що жодних перемовин з цього приводу з адміністрацією США там поки не проводили. З іншого боку, ринок очікує надлишку постачання нафти на світові ринки. За інформацією видання Reuters кілька країн-членів ОПЕК+ хочуть запропонувати групі збільшити видобування в червні. Така ініціатива виникла навколо суперечок членів картелю щодо виконання квот на видобування. Крім того, інвестори розраховують, що у випадку заключення мирної угоди та завершення війни між Україною та Росією збільшиться постачання російської нафти на світовий ринок.

Станом на вечір п'ятниці 25 квітня порівняно з попереднім днем червневі ф’ючерси еталонної марки Brent здорожчали на $0,32 за барель або на 0,48% до $66,87 за барель, а травневі ф’ючерси американської марки нафти West Texas Intermediate здорожчали на $0,23 за барель або на 0,37% до $63,02 за барель. За тиждень Brent здешевшала на 1,6%, а WTI на 2,6%.

Зростання наприкінці тижня відбулося на фоні новин про те, що Китай звільнив частину імпорту з США від сплати високих мит, що стало сигналом про те, що торгівельна війна між двома найбільшими економіками світу може ослабнути.

Ринок бензину та дизелю слідкує за нафтовими трендами та готовий підвищувати ціни

За інформацією консалтингової компанії "Нафторинок" у другій половині минулого тижня гуртові ціни на пальне почали знижуватися. Так станом на 25 квітня порівняно з 23 квітня дизель в гурті здешевшав на 10 коп./л до 43,04 грн/л. Водночас порівняно з 18 квітня ціна зросла на 24 коп./л.

В країнах Європейського союзу дизельні котирування йшли догори. Так, 24 квітня порівняно з попереднім днем в портах Північно-Західної Європи котирування підвищилися на $4-5/тонна до $623-632/тонна, а в портах Середземного моря на $3/тонна до $612-625/тонна.

Обсяги імпорту дизпалива за 23 дні квітня зросли на 9,4%, порівняно з аналогічним періодом березня. Водночас середньодобовий показник імпорту виріс на 4,7% до попереднього місяця.

Гуртові ціни на бензин за минулий тиждень також виросли. Станом на вечір 25 квітня порівняно з 18 квітня середня гуртова ціна А-95 зросла на 29 коп./л до 45,64 грн/л.

Котирування бензину А-95 в європейських портах збільшилися на 0,6-0,9% 25 квітня порівняно з попереднім днем. В портах Північно-західної Європи ціна пального зросла на $6/тонна, до $682-721/тонна, а в Середземномор’ї — на $4-5/тонна, до $660-673/тонна.

24-25 квітня мережі АЗС знизили ціни на пальне. Державна Ukrnafta зменшила ціну бензинів А-92, А-95 та дизпального на 1 грн/л. Мережа Shell знизила ціну бензину і ДП одразу на 5 грн/л. Також стели скоригували "БРСМ-Нафта", KLO, Motto, SunOil, Chipo, ManGO, Parallel та низка локальних операторів. Водночас через те, що мережі скасували великодні акції, які діяли з 18 по 20 квітня середня ціна пального за тиждень навіть зросла. Станом на 25 квітня порівняно з 18 квітня середня ціна дизпалива зросла на бензину А-95 зросла на 1,41 грн/л, дизпальне на АЗС в середньому здорожчало на 1,4 грн/л. Порівняно з 23 квітня бензин на АЗС здешевшав на 42 коп./л, а дизпальне на 37 коп./л.

За словами засновника групи "Прайм" Дмитра Льоушкіна український ринок пального зараз готується до сценарію поступової деескалації торгової війни між США та Китаєм. За цього сценарію ціна на нафту еталонної марки Brent повернеться в бік $70/барель, а це означатиме й поступове зростання цін на АЗС.

Від початку квітня найбільші мережі АЗС знизили ціни на бензин та дизель 2 грн/л. Якщо ціни на нафту повернуться до рівня $70/барель, то ціна пального на АЗС в травні в середньому зросте на 1 грн/л Дмитро Льоушкін Засновник групи компаній "Прайм"

Він зазначає, що на цьому тижні ціни будуть незмінними , оскільки передумов до зростання цін на АЗС поки немає, але мережі утримаються і від зниження цін з огляду на можливе зростання цін на нафту.

Через потепління в Україні росте споживання автогазу

За даними "Нафторинку" імпорт скрапленого газу за 24 дні квітня склав 44,3 тис. тонн, або в середньому 1,93 тис. тонн на добу проти 1,89 тис. т за аналогічний період березня. Постачання на дунайські перевалки оцінюються в 56,4% імпорту, тоді як імпорт газу залізницею складає всього 10,3% обсягу.

Середня гуртова ціна пропан-бутану в Україні протягом 23-25 квітня. знизилась на 138 грн/тонна до 54 913 грн/тонна ($729 без податків) на умовах самовивозу. Порівняно з 18 квітня газ в гурті здорожчав на 288 грн/тонна.

На АЗС мережі Ukrnafta протягом 24-25 квітня ціна газу знизилась на 50 коп./л, а в підконтрольній їй мережі АЗС Shell — на 1 грн/л. Також стели скоригували "БРСМ-Нафта", KLO, Motto, SunOil, Chipo, ManGO, Parallel та локальні оператори. Станом на 25 квітня порівняно з 18 квітня середня ціна газу на АЗС зросла на 62 коп./л до 34,96 грн/л. Це пояснюється скасуванням знижок які діяли до Великодних свят та становили до 2,5 грн/л.

За словами засновника системи торгівлі скрапленим газом Sintonec LPG Михайла Шубана, у травні ринок очікує пожвавлення споживання та зупинку тривалого тренду зниження цін. Водночас середня гуртова ціна протягом травня може зрости до 700 грн/тонна.

Закордонні постачальники скоротили темпи зниження цін. Це свідчить, що падіння цін зупиниться. Крім того, ми очікуємо збільшення споживання. Це призведе до зупинки падіння цін в гурті. На АЗС ціни на газ протягом травня будуть переважно стабільними Михайло Шубан Засновник системи торгівлі скрапленим газом Sintonec LPG

За його словами, протягом цього тижня ціни на пропан-бутан в гурті можуть зрости в межах 500 грн/л, а на АЗС залишається потенціал до зниження в межах 50 коп./л.

Ціни на пальне у великих мережах АЗС:

Мережа АЗС Бензин А-95, грн/л Дизпальне, грн/л Автогаз, грн/л OKKO 57,99 56,99 36,99 WOG 57,99 56,99 36,98 Socar 57,99 56,99 36,99 Motto 50,49 49,49 33,69 БРСМ-Нафта 50,99 49,49 33,49

Дані: застосунки мереж АЗС.