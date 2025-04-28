Нефть дорожает на фоне снижения напряжения между Китаем и США: какими будут цены на АЗС в мае

Обещание президента США Дональда Трампа существенно снизить пошлины для Китая и негласную отмену КНР пошлин на американские полупроводники сигнализируют о деэскалации торговой войны между двумя крупнейшими экономиками мира. цены на автогаз будут оставаться стабильными после длительного тренда падения в опте.

За прошедшую неделю цены на эталонные марки нефти снизились, из-за опасений инвесторов по поводу торговой войны между Китаем и США. Хотя глава Белого дома Дональд Трамп пообещал существенно снизить пошлины на товары из Китая, в Пекине сообщили, что никаких переговоров по этому поводу с администрацией США там пока не проводились. Кроме того, рынок ожидает избытка поставок нефти на мировые рынки. По информации издания Reuters, несколько стран-членов ОПЕК+ хотят предложить группе увеличить добычу в июне. Такая инициатива возникла вокруг споров членов картеля по выполнению квот на добычу. Кроме того, инвесторы рассчитывают, что в случае заключения мирного соглашения и завершения войны между Украиной и Россией увеличатся поставки российской нефти на мировой рынок.

По состоянию на вечер пятницы 25 апреля по сравнению с предыдущим днем июньские фьючерсы эталонной марки Brent подорожали на $0,32 за баррель или на 0,48% до $66,87 за баррель, а майские фьючерсы американской марки нефти West Texas Intermediate подорожали3 $63,02 за баррель. Через неделю Brent подешевела на 1,6%, а WTI на 2,6%.

Рост в конце недели произошел на фоне новостей о том, что Китай освободил часть импорта из США от уплаты высоких пошлин, что явилось сигналом о том, что торговая война между двумя крупнейшими экономиками мира может ослабнуть.

Рынок бензина и дизеля следит за нефтяными трендами и готов повышать цены.

По информации консалтинговой компании "Нафторынок" во второй половине прошлой недели оптовые цены на топливо начали снижаться. Так, по состоянию на 25 апреля по сравнению с 23 апреля дизель в опте подешевел на 10 коп./л до 43,04 грн/л. В то же время, по сравнению с 18 апреля цена выросла на 24 коп./л.

В странах Европейского союза дизельные котировки шли вверх. Так, 24 апреля по сравнению с предыдущим днем в портах Северо-Западной Европы котировки повысились на $4-5/тонна до $623-632/тонна, а в портах Средиземного моря на $3/тонна до $612-625/тонна.

Объемы импорта дизтоплива за 23 дня апреля выросли на 9,4% по сравнению с аналогичным периодом марта. В то же время, среднесуточный показатель импорта вырос на 4,7% к предыдущему месяцу.

Оптовые цены на бензин за прошлую неделю также выросли. По состоянию на вечер 25 апреля, по сравнению с 18 апреля, средняя оптовая цена А-95 выросла на 29 коп./л до 45,64 грн/л.

Котировки бензина А-95 в европейских портах увеличились на 0,6-0,9% 25 апреля по сравнению с предыдущим днем. В портах Северо-Западной Европы цена топлива выросла на $6/тонна, до $682-721/тонна, а в Средиземноморье — на $4-5/тонна, до $660-673/тонна.

24-25 апреля сети АЗС снизили цены на топливо. Государственная Ukrnafta снизила цену бензинов А-92, А-95 и дизтоплива на 1 грн/л. Сеть Shell снизила цену на бензин и ДП сразу на 5 грн/л. Также стелы скорректировали "БРСМ-Нафта", KLO, Motto, SunOil, Chipo, ManGO, Parallel и ряд локальных операторов. В то же время из-за того, что сети отменили пасхальные акции, действовавшие с 18 по 20 апреля, средняя цена горючего за неделю даже выросла. По состоянию на 25 апреля по сравнению с 18 апреля средняя цена дизтоплива выросла на бензин А-95 выросла на 1,41 грн/л, дизтопливо на АЗС в среднем подорожало на 1,4 грн/л. По сравнению с 23 апреля бензин на АЗС подешевел на 42 коп./л, а дизтопливо на 37 коп./л.

По словам основателя группы "Прайм" Дмитрия Леушкина, украинский рынок топлива сейчас готовится к сценарию постепенной деэскалации торговой войны между США и Китаем. При этом сценарии цена на нефть эталонной марки Brent вернется в сторону $70/баррель, а это будет означать и постепенный рост цен на АЗС.

С начала апреля самые большие сети АЗС снизили цены на бензин и дизель 2 грн/л. Если цены на нефть вернутся к уровню $70/баррель, то цена топливо на АЗС в мае в среднем вырастет на 1 грн/л. Дмитрий Левшкин Основатель группы компаний "Прайм"

Он отмечает, что на этой неделе цены будут неизменными , поскольку предпосылок к росту цен на АЗС пока нет , но сети воздержатся и от снижения цен, учитывая возможный рост цен на нефть.

Из-за потепления в Украине растет потребление автогаза

По данным "Нефтерынка" импорт сжиженного газа за 24 дня апреля составил 44,3 тыс. тонн или в среднем 1,93 тыс. тонн. тонн в сутки против 1,89 тыс. т за аналогичный период марта. Поставки на дунайские перевалки оцениваются в 56,4% импорта, тогда как импорт газа по железной дороге составляет всего 10,3% объема.

Средняя оптовая цена пропан-бутана в Украине 23-25 апреля. снизилась на 138 грн/тонна до 54 913 грн/тонна ($729 без налогов) на условиях самовывоза. По сравнению с 18 апреля газ в опте подорожал на 288 грн/тонна.

На АЗС сети Ukrnafta в течение 24-25 апреля цена газа снизилась на 50 коп./л, а в подконтрольной сети АЗС Shell — на 1 грн/л. Также стелы скорректировали "БРСМ-Нафта", KLO, Motto, SunOil, Chipo, ManGO, Parallel и локальные операторы. По состоянию на 25 апреля, по сравнению с 18 апреля, средняя цена газа на АЗС выросла на 62 коп./л до 34,96 грн/л. Это объясняется отменой скидок, которые действовали до Пасхальных праздников и составляли до 2,5 грн/л.

По словам основателя системы торговли сжиженным газом Sintonec LPG Михаила Шубана, в мае рынок ожидает оживления потребления и остановки длительного тренда снижения цен. В то же время, средняя оптовая цена в течение мая может вырасти до 700 грн/тонна.

Зарубежные поставщики сократили темпы понижения цен. Это свидетельствует, что падение цен остановится. Кроме того, мы ожидаем увеличения потребления. Это приведет к остановке падения цен в опте. На АЗС цены на газ в течение мая будут преимущественно стабильными. Михаил Шубан Основатель системы торговли сжиженным газом Sintonec LPG

По его словам, В течение этой недели цены на пропан-бутан в опте могут возрасти в пределах 500 грн/л, а на АЗС остается потенциал к снижению в пределах 50 коп./л.

Цены на топливо в крупных сетях АЗС:

Сеть АЗС Бензин А-95, грн/л Дизтопливо, грн/л Автогаз, грн/л OKKO 57,99 56,99 36,99 WOG 57,99 56,99 36,98 Socar 57,99 56,99 36,99 Motto 50,49 49,49 33,69 БРСМ-Нафта 50,99 49,49 33,49

Данные: приложения сетей АЗС.