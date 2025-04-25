Торговая война: Китай негласно отменил 125% пошлины на американские полупроводники

Китай без лишней огласки упразднил 125% пошлины на некоторые американские полупроводники, чтобы облегчить последствия торговой войны с США для собственной технологической индустрии. Отмена пошлин касается интегральных микросхем, также известных как микрочипы или полупроводники.

Об этом сообщает CNN.

Отмечается, что 12 апреля 2025 года Китай повысил пошлины до 125% на все происходящие из Соединенных Штатов товары, в ответ на решение президента США Дональда Трампа повысить налоги на китайские товары до заоблачных 145%.

В течение нескольких месяцев Пекин демонстрировал уверенность и решительность способности выдержать обострение торговой войны с США. Тем не менее, эти исключения свидетельствуют о том, что Китаю приходится отменять некоторые пошлины на критически важные товары, которые он не может производить самостоятельно или закупить в других странах, пишет издание.

По данным таможни, в прошлом году Китай импортировал полупроводников из США на сумму $11,7 млрд.

Почему полупроводники так важны

Полупроводники, являясь критически важными компонентами практически любого электронного прибора, имеют сложный производственный процесс из-за значительных затрат на разработку и потребность в высокой квалификации, что приводит к концентрации производства в небольшом количестве компаний.

Хотя Китай достиг определенного прогресса в развитии собственной полупроводниковой отрасли, он все еще в значительной степени зависит от импорта микрочипов и оборудования для их производства из США, Тайваня, Южной Кореи, Японии и Нидерландов.

Ранее президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что смартфоны и оборудование для производства микросхем из Китая не будут освобождены от новых таможенных тарифов, несмотря на ранее изданные распоряжения Таможенной и пограничной службы США о возможных исключениях.