Цены на нефть выросли: инвесторы ждут результатов торговых переговоров между США и Китаем

Цены на нефть выросли во вторник, 10 июня, на фоне ожиданий инвесторов по результатам переговоров между США и Китаем. Существует надежда, что эти договоренности смогут ослабить торговую напряженность, что в свою очередь положительно повлияет на спрос на топливо.

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Об этом пишет Delo.ua со ссылкой на публикацию Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 22 цента, или 0,3%, до 67,26 доллара за баррель. Цена на американскую нефть марки West Texas Intermediate выросла на 18 центов или 0,3% до 65,47 доллара.

Указывается, что в понедельник цена на нефть Brent выросла до 67,19 доллара, что является самым высоким показателем с 28 апреля, благодаря перспективе торгового соглашения между США и Китаем.

В Лондоне прошел второй день торговых переговоров между США и Китаем. Высокопоставленные должностные лица обеих стран стремились ослабить напряженность, которая вышла за рамки тарифов и распространилась на ограничения относительно редкоземельных элементов. Эта ситуация несет риски для глобальных цепочек поставок и может замедлить экономический рост, пишет Reuters.

Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, что диалог идет хорошо, и он "получает только положительные отчёты" от своей команды в Лондоне.

Встречи могут поддержать мировые экономические перспективы и увеличить спрос на нефть, стимулирующий оптимизм на рынке.

На фоне переговоров цены на нефть возобновились. Аналитики Goldman Sachs отметили, что опасения спроса уменьшились благодаря прогрессу в Вашингтонско-Пекинских переговорах и благоприятному отчету о занятости в США. Однако существует риск для поставок нефти в Северную Америку из-за масштабных лесных пожаров в Канаде.

С другой стороны, Иран заявил, что в скором времени передаст встречное предложение по ядерному соглашению в ответ на позицию США. Любое ослабление санкций против Ирана позволит увеличить экспорт нефти, что может повлиять на мировые цены.

Иран является третьим по величине производителем среди членов Организации стран-экспортеров нефти, и любое ослабление санкций США в отношении Ирана позволит ему экспортировать больше нефти, что окажет негативное влияние на мировые цены на сырую нефть.

Напомним, цены на нефть снизились, но двигались к первому недельному росту за три недели. Это связано с тем, что президент США Дональд Трамп и лидер Китая Си Цзиньпин возобновили торговые переговоры.