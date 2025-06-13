Цены на нефть стремительно подскочили после ударов Израиля по Ирану

В пятницу, 13 июня, цены на нефть выросли более чем на 13% на фоне сообщений об ударах Израиля по Ирану.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Bloomberg.

Стоимость нефти марки Brent превысила $78 за баррель, зафиксировав наибольший дневной прирост с марта 2022 года после полномасштабного вторжения России в Украину.

Стоимость американской нефти West Texas Intermediate выросла на $5,38 (или 7,91%) – до $73,42 за баррель после дневного максимума в $74,35.

Нефтяной рынок отреагировал на опасения по поводу масштабной войны в регионе, на который приходится треть мировой добычи сырой нефти.

Напомним, в ночь на 13 июня Израиль начал масштабную операцию против Ирана и нанес удары по его ядерным и военным объектам. В Израиле объявлено чрезвычайное положение и ожидается ответ Тегерана.

"Израильский удар по Ирану еще больше повысил премию за риск", — отметил старший аналитик по энергетике MST Marquee Сол Кавоник в комментарии The Guardian .

По его словам, "конфликт должен обостриться до уровня иранского ответа на нефтяную инфраструктуру в регионе, прежде чем это существенно повлияет на поставки нефти". Он добавил, что в экстремальном сценарии Иран может помешать поставке до 20 миллионов баррелей в день — либо путем атак на инфраструктуру, либо ограничением прохода через Ормузский пролив.

Напомним, ранее цены на нефть выросли на фоне ожиданий инвесторов по результатам переговоров между США и Китаем. Существует надежда, что эти договоренности смогут ослабить торговую напряженность, что в свою очередь положительно повлияет на спрос на топливо.