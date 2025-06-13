Израиль нанес массированные удары по ядерным и военным объектам Ирана: главное

В ночь на 13 июня Израиль начал масштабную операцию против Ирана и нанес удары по его ядерным и военным объектам. В Израиле объявлено чрезвычайное положение и ожидается ответ Тегерана.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Times of Israel.

Израиль начал атаку на Иран

Израильские ВВС нанесли удары по предприятиям по обогащению урана в Натанге и Фордо, ракетных базах в Керманшахе и Хорремабаде, а также Тегеране, Исфахане, Тебризе и других крупных иранских городах.

Целью стало руководство иранских вооруженных сил и Корпуса стражей Исламской революции, а также ученые, работающие над ядерной программой. Также нанесены удары по Куму, где живут многие представители духовного руководства исламской республики.

Иранское государственное информагентство сообщило со ссылкой на неподтвержденные данные, что в результате израильских ударов погибли командующий Корпусом стражей Исламской революции Хосейн Салами и физик Мохаммад Мехди Техранчи.

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи также подтвердил гибель нескольких командиров и ученых и предупредил, что Израиль "подготовил для себя горькую судьбу". Он пообещал, что Израиль "получит суровое наказание" за совершенное.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу выпустил обращение к израильтянам на иврите и к американцам на английском. Он объявил, что операция против Ирана получила название "Народ как львица". Он заявил, что Иран накопил урана на девять атомных бомб и намеревался изготовить десять тысяч баллистических ракет за три года.

В англоязычном обращении Нетаниягу особо подчеркнул, что в риторике иранских властей Израиль — лишь "малый сатана", а "большой сатана" — это США.

В Израиле объявили чрезвычайную ситуацию

Министр обороны Израиля Исраэль Кац объявил чрезвычайную ситуацию по всей стране и предупредил, что ожидается ответный удар Ирана.

"После превентивного удара Израиля по Ирану в ближайшее время ожидается ракетный удар и атака беспилотников против Израиля и гражданского населения", — сказал Кац.

Сообщений о каких-либо ответных действиях со стороны Ирана пока не поступало.

В Израиле не работают школы, детские сады, университеты и все предприятия, кроме жизненно важных. Иран также закрыл свое воздушное пространство.

Реакция США

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Израиль совершил атаку на Иран "в одностороннем порядке".

"Сегодня ночью Израиль совершил односторонние действия против Ирана. Мы не принимаем участия в нанесении ударов по Ирану и нашим главным приоритетом является защита американских сил в регионе. Израиль сообщил нам, что считает эти действия необходимыми для своей самообороны", — подчеркнул Рубио.

Накануне Госдепартамент призвал находящихся на Ближнем Востоке американцев соблюдать крайнюю осторожность. Неосновному персоналу было предписано покинуть американские посольства и военные базы в регионе.

Также президент США Дональд Трамп созвал заседание Кабинета министров, поскольку Израиль нанес так называемые "превентивные удары" по Ирану.

Что предшествовало

В 2024 году Иран дважды нанес массированные ракетные удары по Израилю: в ночь на 14 апреля и вечером 1 октября. Первый стал ответом на израильский удар по Дамаску, в результате которого погибли несколько высокопоставленных офицеров Корпуса стражей исламской революции, включая командира подразделения Аль-Кудс. Это подразделение контролирует сеть иранских прокси – ближневосточных проиранских группировок, воюющих против Израиля. Второй иранский удар стал ответом на убийство лидера ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране и лидера "Хезбаллы" (самого крупного из иранских прокси) Хасана Насраллы в Бейруте.

В воскресенье, 15 июня, в Омане должен был состояться очередной раунд переговоров между США и Ираном по иранской ядерной программе. Камнем преткновения на них оставался вопрос об обогащении урана. США настаивали, что Иран может развивать свою атомную энергетику только импортному обогащенному урану. Иран же заявлял, что обогащение урана на собственной территории — его суверенное право.