Ізраїль завдав масованих ударів по ядерних та військових об'єктах Ірану: головне

У ніч проти 13 червня Ізраїль розпочав масштабну операцію проти Ірану та завдав ударів по його ядерних та військових об'єктах. В Ізраїлі оголошено надзвичайний стан та очікується відповідь Тегерана.

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Як пише Delo.ua, про це повідомляє Times of Israel.

Ізраїль розпочав атаку на Іран

Ізраїльські ВПС завдали ударів по підприємствах зі збагачення урану в Натанзі та Фордо, ракетних баз у Керманшаху та Хорремабаді, а також Тегерану, Ісфахану, Тебрізу та інших великих іранських містах.

Метою стало керівництво іранських збройних сил та Корпусу вартових Ісламської революції, а також вчені, які працюють над ядерною програмою. Також завдано ударів по Куму, де живе багато представників духовного керівництва ісламської республіки.

Іранське державне інформагентство повідомило з посиланням на непідтверджені дані, що внаслідок ізраїльських ударів загинули командувач Корпусу вартових Ісламської революції Хосейн Саламі та фізик Мохаммад Мехді Техранчі.

Верховний лідер Ірану Алі Хаменеї також підтвердив загибель кількох командирів та вчених, і попередив, що Ізраїль "підготував для себе гірку долю". Він пообіцяв, що Ізраїль "отримає суворе покарання" за вчинене.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаніягу випустив звернення до ізраїльтян на івриті та до американців англійською. Він оголосив, що операція проти Ірану отримала назву "Народ як левиця". Він заявив, що Іран накопичив урану на дев'ять атомних бомб і мав намір виготовити десять тисяч балістичних ракет за три роки.

В англомовному зверненні Нетаніягу особливо наголосив, що в риториці іранської влади Ізраїль — лише "малий сатана", а "великий сатана" — це США.

В Ізраїлі оголосили надзвичайну ситуацію

Міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац оголосив надзвичайну ситуацію по всій країні та попередив, що очікується удар Ірану у відповідь.

"Після превентивного удару Ізраїлю по Ірану найближчим часом очікується ракетний удар та атака безпілотників проти Ізраїлю та його цивільного населення", - сказав Кац.

Повідомлень про будь-які дії у відповідь з боку Ірану поки не надходило.

В Ізраїлі не працюють школи, дитячі садки, університети та всі підприємства, окрім життєво важливих. Повітряний простір країни закритий. Іран також закрив свій повітряний простір.

Реакція США

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що Ізраїль здійснив атаку на Іран "в односторонньому порядку".

"Сьогодні вночі Ізраїль здійснив односторонні дії проти Ірану. Ми не беремо участі в нанесенні ударів по Ірану і нашим головним пріоритетом є захист американських сил в регіоні. Ізраїль повідомив нам, що вважає ці дії необхідними для своєї самооборони", - наголосив Рубіо.

Напередодні Держдепартамент закликав американців, які перебувають на Близькому Сході, дотримуватися крайньої обережності. Неосновному персоналу було наказано залишити американські посольства та військові бази у регіоні.

Також президент США Дональд Трамп скликав засідання Кабінету міністрів, оскільки Ізраїль завдав так званих "превентивних ударів" по Ірану.

Що передувало

У 2024 році Іран двічі завдав масованих ракетних ударів по Ізраїлю: у ніч на 14 квітня та ввечері 1 жовтня. Перший став відповіддю на ізраїльський удар по Дамаську, внаслідок якого загинули кілька високопоставлених офіцерів Корпусу вартових ісламської революції, включаючи командира підрозділу Аль-Кудс. Цей підрозділ контролює мережу іранських проксі – близькосхідних проіранських угруповань, що воюють проти Ізраїлю. Другий іранський удар став відповіддю на вбивство лідера ХАМАС Ісмаїла Ханії в Тегерані та лідера "Хезбали" (найбільшого з іранських проксі) Хасана Насралли в Бейруті.

У неділю, 15 червня, в Омані мав відбутися черговий раунд переговорів між США та Іраном щодо іранської ядерної програми. Каменем спотикання на них залишалося питання про збагачення урану. США наполягали, що Іран може розвивати свою атомну енергетику лише імпортному збагаченому урані. А Іран заявляв, що збагачення урану на власній території — його суверенне право.