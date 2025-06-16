Топливо в Украине дорожает вслед за нефтью: к чему готовиться водителям

Военная операция Израиля в Иране повлекла за собой стремительный рост цен на нефть. На фоне этого буквально за несколько дней стремительно выросли цены в Украине: за несколько дней бензин у ряда общенациональных операторов подорожал на 2 грн/л, а дизель на 1 грн/л. Газ при этом продолжает дешеветь. Delo.ua исследовало есть ли предпосылки к дальнейшему подорожанию горючего на этой неделе.

Главным фактором, обусловившим рост цен на глобальных нефтяных рынках , стали удары Израиля по Ирану в ночь 13 июня. Цена нефти эталонной марки Brent превысила $78 за баррель, зафиксировав самый дневной прирост с марта 2022 года после полномасштабного вторжения России в Украину. Угроза масштабной войны в регионе, на который приходится треть мировой добычи сырой нефти, вызвала у инвесторов опасения по поводу поставок сырья из этого региона.

По состоянию на вечер пятницы 13 июня по сравнению с предыдущим днем августовские фьючерсы эталонной марки Brent подорожали на $4,87 за баррель или на 7,03% до $74,23 за баррель, а июльские фьючерсы американской марки нефти West Texas Intermediate7 $72,98 за баррель. За неделю нефть марки Brent выросла в цене на 12,5%, а WTI на 13%.

К концу торгов 13 июня цены несколько упали, поскольку официальный Тегеран заявил, что нефтяная отрасль страны не пострадала и продолжает работать. Аналитики также взволнованы возможностью блокирования Ормузского пролива, по которому идет трафик морского экспорта нефти из Ирана, Ирака, Саудовской Аравии и Кувейта. Ежедневно через пролив проходит это около 18-19 млн баррелей, что составляет до 20% мирового потребления. Впрочем, как сообщает Reuters, экономика Ирана в значительной степени зависит от свободного прохода нефти через Ормузский пролив, а ее блокировка может значительно ухудшить отношения Ирана с Китаем, являющегося единственным покупателем иранской нефти.

Сети преждевременно повысили цены на бензин и дизель

По данным консалтинговой компании "Нафторынок" в конце прошлой недели в Украине произошел аномальный скачок цен на дизтопливо. 6 июня по сравнению с предыдущим днем фьючерсы на газойль (основной компонент нередко используемого дизельного топлива как самостоятельное топливо для дизельных двигателей) на Лондонской бирже выросли на $37,50/тонна до $690,60/тонна.

Темпы импорта дизтоплива в июне замедлились: объемы импорта ресурса за 11 дней июня снизились на 19,1% по сравнению с аналогичным периодом мая Среднесуточный показатель импорта упал на 24% по отношению к предыдущему месяцу.

Оптовые цены на бензин на прошлой неделе также выросли. По состоянию на 13 июня, по сравнению с 6 июня, средняя оптовая цена бензина А-95 выросла на 2,81% или на 1,32 грн/л до 48,22 грн/л.

Котировки бензина А-95 в европейских портах накануне 12 июня выросли на 0,4-0,9%: в портах Северо-Западной Европы цена горючего выросла на $6/тонна, до $720-751/тонна, а в Средиземноморье — на $3/тонна, до $715-72.

Импорт бензина в течение первой половины прошлой недели несколько ускорился, однако существенно уступает уровню предыдущего месяца. Среднесуточный объем поставок бензина всех марок в течение 11 дней июня снизился на 17,1% по сравнению с маем.

На фоне взлета нефтяных котировок за прошлую неделю выросли цены на АЗС. Крупнейшие в стране сети АЗС ОККО и WOG в течение пяти дней на прошлой неделе прибавили к цене на бензин А-95 1 грн/л. На выходных бензин и дизель в этих сетях выросли дополнительно на 1 грн/л. Цены на стелах в течение недели корректировали также "БРСМ-Нефть", MOTTO, Ukrnafta, Socar и UPG. По состоянию на 13 июня, по сравнению с 6 июня, средняя цена бензина А-95 на АЗС выросла на 68 коп./л до 55,31 грн/л, средняя цена дизтоплива за неделю снизилась на 2 коп./л до 52,34 грн/л.

По словам основателя группы "Прайм" Дмитрия Леушкина, даже на фоне новостей о стремительном росте нефтяных котировок в сетях АЗС пока не было предпосылок, чтобы увеличивать цену на АЗС, поскольку обычно между изменением нефтяных котировок и изменением цен на АЗС проходит несколько недель.

Оснований для такого повышения у них не было. Прошло еще слишком мало времени. Я думаю, что владельцы сетей решили компенсировать потери от падения продаж, которые были с начала года Дмитрий Левшкин Основатель группы компаний "Прайм"

По его словам, рост цен на нефть Brent $65/баррель до $75/баррель дает основания ожидать удорожания цены на бензин и дизтопливо на 4,5 грн/л. Таким образом, если текущие цены на нефть продержатся еще 10 дней, можно ожидать дальнейший рост цен на дизтопливо еще на 3,5 грн/л и бензин на 2,5 грн/л. В то же время, большие сети АЗС, имеющие запас маржинальности, могут сдержать цену бензина А-95 ниже психологической отметки 60 грн/л.

В то же время он замечает, что пока никто не знает, как долго нефть продержится на текущих отметках, потому что если США достигнут прогресса в заключении "ядерного соглашения" с Ираном, это может вернуть нефтяные котировки до отметки $65/баррель. И наоборот, в случае дальнейшей эскалации конфликта цены могут дополнительно увеличиться до $80/баррель.

Директор консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн сомневается, что ралли на нефтяных рынках перерастет в длительный тренд.

Мы за последний год неоднократно видели, как быстро взлетают цены на нефть и как они потом быстро падают. По предварительному обострению противостояния между Израилем с Ираном цены также быстро взлетели, но затем так же быстро откатились назад. Так что я не верю, что этот тренд на рынке нефти закрепится Сергей Куюн Директор консалтинговой группы "А-95"

Трейдеры ждут стабилизацию оптовых цен на газ

По данным "Нафторынка" во второй половине прошлой недели тренд оптовых цен на пропан-бутан на украинском рынке сменился ростом. С 11 по 13 июня средняя цена автогаза на условиях доставки выросла на 339 грн/тонна до 52 498 грн/тонна. На условиях самовывоза газ в опте в среднем подорожал на 67 грн/тонна до 49 878 грн/тонна.

Темпы импорта сжиженного газа замедлились по сравнению с маем. Среднесуточный показатель импорта за 11 дней июня уменьшился на 5,2% по отношению к предыдущему месяцу.

На АЗС пропан-бутан продолжил дешеветь. По состоянию на 13 июня, по сравнению с 6 июня, средняя цена газа на АЗС снизилась на 32 коп./л до 33,93 грн/л. Большие сети, которые увеличивали цены на бензин и дизель, оставили цены на газ неизменными.

По словам основателя системы торговли сжиженным газом Sintonec LPG Михаила Шубана, сейчас рынок ожидает незначительного роста и последующей стабилизации оптовых цен на газ. В целом на этой неделе средняя цена пропан-бутана может дополнительно вырасти на 200-300 грн/тонна. А вот на АЗС газ все еще сохраняет потенциал к понижению на 50-70 коп./л.

Цены на топливо в крупных сетях АЗС:

Сеть АЗС Бензин А-95, грн/л Дизпальное, грн/л Автогаз, грн/л OKKO 59,99 56,99 35,99 WOG 59,99 56,99 35,98 Socar 59,99 56,99 35,98 Motto 54,49 50,99 32,99 БРСМ-Нафта 51,99 49,49 31,99

Данные: приложения сетей АЗС.